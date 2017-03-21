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'ndan flaş hamlesi!

AA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 10:41
Merkez Bankası'ndan flaş dolar hamlesi!
Merkez Bankası'ndan flaş dolar hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik i yüzde 1'e çıkardı.

TCMB, cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti. TCMB, 26 Aralık 2016'dan bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 0,75 olarak uyguluyordu.

, uygulanacak faiz oranının değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleyerek her gün 09.30'da "Anadolu Ajansı DV008" sayfasında duyuruyor.

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