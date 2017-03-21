O memurlara erken emeklilik fırsatı

Kamuda erken emeklilik imkanı tanınan mesleklerin kapsamı genişletiliyor. Hangi kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı konusu yeniden değerlendiriliyor.

Bu amaçla oluşturulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık çalışanları için yapılan çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor. Öğretmenler, postacılar ve itfaiyeciler gibi pek çok meslekteki çalışanlar, heyecanla kendilerine de bu imkanın verilmesini bekliyor.

SON TOPLU SÖZLEŞMEDE GÜNDEM OLMUŞTU

Kamu çalışanlarının erken emeklilik talebi, son toplu sözleşmeye damgasını vurmuştu. Her hizmet kolundan erken emeklilik talebi gelince, bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu kararın ardından hızla düğmeye basıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bir komisyon oluşturuldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Takvim'in haberine göre; çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışma tamamlandığında, hangi hizmet kollarında ve kimlere ne şekilde yıpranma payı verileceğine yönelik ön metinler oluşturulacak.

Çalışma sonucunda hazırlanacak rapor, yasa tasarısı haline getirilerek Meclis'e sunulacak. Çalışmayla erken emeklilik imkanı verilecek meslekler arasında başı sağlık çalışanları çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarına "5 yıla 1 yıl yıpranma payı sözüm vardı. 16 Nisan'dan hemen sonra düzenleme yaparak yıpranma konusunu süratle çözeceğiz" demişti.

PEKİ KİMLER BEKLİYOR?

Erken emeklilik bekleyenler arasında sağlıkçıların yanı sıra öğretmenler, postacılar, itfaiyeciler, mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve kimyacılar da yer alıyor..