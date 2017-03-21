Rus turistlerin mayıs ayı yurt dışı tatil tercihinde yüzde 32'lik payla Türkiye açık ara önde yer alıyor.

TÜRKİYE RUSLARIN 'FAVORİ TATİL YERİ'

Federal Turizm Ajansı'nın (Rosturizm) ülkenin önde gelen tur operatörlerinden derlediği verilere göre, toplam rezervasyonlar içerisinde yüzde 32'lik payla Türkiye'nin, Rus turistlerin mayıs ayında açık ara "favori tatil yeri" olacağı belirtildi.

KOMŞU DA LİSTEDE



Kıbrıs'ın yüzde 8, Yunanistan'ın ise yüzde 7'lik payla Türkiye'nin arkasından tercih edilen diğer tatil yerleri olduğu belirtilirken, Rusların mayıs ayı tatil talebinin bu yıl 2016'ya göre yüzde 12 daha fazla olduğu kaydedildi.

3 MİLYON BEKLENİYOR



Turizm sektörü yetkilileri, bu yılın ocak ayında 2016'ya göre yüzde 81'lik artışla 40 bin 124 kişiye yükselen Rus turist sayısının, bu yıl yaklaşık 3 milyona ulaşmasını bekliyor