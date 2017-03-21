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Rusların favorisi yine

AA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 16:16 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 16:25

Rus lerin ayı yurt dışı tatil tercihinde yüzde 32'lik payla açık ara önde yer alıyor.

TÜRKİYE RUSLARIN 'FAVORİ TATİL YERİ'

Federal Ajansı'nın (Rosturizm) ülkenin önde gelen tur operatörlerinden derlediği verilere göre, toplam rezervasyonlar içerisinde yüzde 32'lik payla 'nin, Rus lerin ayında açık ara "favori tatil yeri" olacağı belirtildi.

KOMŞU DA LİSTEDE

Kıbrıs'ın yüzde 8, Yunanistan'ın ise yüzde 7'lik payla Türkiye'nin arkasından tercih edilen diğer tatil yerleri olduğu belirtilirken, Rusların mayıs ayı tatil talebinin bu yıl 2016'ya göre yüzde 12 daha fazla olduğu kaydedildi.

3 MİLYON BEKLENİYOR

Turizm sektörü yetkilileri, bu yılın ocak ayında 2016'ya göre yüzde 81'lik artışla 40 bin 124 kişiye yükselen Rus turist sayısının, bu yıl yaklaşık 3 milyona ulaşmasını bekliyor

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