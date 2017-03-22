Beyanname verme süreleri uzatıldı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, muhtasar, KDV ve gelir vergisi beyanname verme sürelerinin uzatıldığını açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi beyanname sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Bir televizyon programında konuşan Ağbal "Bu ayın 23'ünde muhtasar beyanname verilmesi gerekiyor, bu muhtasar verme süresini 23 Mart'tan 27 Mart'a uzattık. 24 Mart itibarıyla KDV beyannamesi verilmesi gerekiyor, bu süreyi de 27 Mart'a uzattık. Gelir vergisi beyannamesi 27 Mart tarihinde verilmesi gerekiyor, bunun da verilme süresini 31 Mart tarihine uzattık. Ödeme sürelerinde bir değişiklik yok" dedi.

"VERGİ İNDİRİMLERİNİN UZAMASI İÇİN KARAR YOK"

Sektör temsilcilerinin vergi indirimlerinin uzatılmasını istediğini belirten Ağbal şunları kaydetti: "Gelen rakamları izliyoruz ve çok memnunuz, uzatma açısından şu anda verilmiş bir kararımız yok. Nisan sonu geldiğinde rakamlara tekrar bakacağız; o zaman piyasada canlanma noktasında belli bir noktaya gelmişsek uzatmaya gerek yok, ama hala ihtiyaç varsa uzatabiliriz."

"KDV ÇALIŞMASI İÇİN 3 AYLIK SÜRE BİÇTİK"

KDV'yi büyümeye engel, kayıtdışılığa iten bir sistem olmaktan çıkarmak için baştan aşağı sistemi gözden geçirdiklerini belirten Ağbal, "KDV'deki çalışma için 3 aylık bir süre biçtik, bunu paydaşlarla ele alacağız. KDV'deki bazı uygulamalar üretimi caydırıyor; tahsilatın ancak vergi oranlarını düşürerek artırılabileceğini biliyoruz, ideal olan oranları düşürerek tabanı genişletmek" diye konuştu.