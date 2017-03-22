Dolandırıcıların yeni hedefi TMSF

TMSF’nin bünyesindeki şirketleri ucuza sattığını iddia eden dolandırıcılar türedi. Antalyalı iki işadamı 3 milyon dolar kaptırdı. Fon, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında 40.5 milyar liralık aktif büyüklüğe sahip 858 şirketi kayyum olarak yöneten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dolandırıcıların ve komisyoncuların yeni gözdesi oldu. Kurumun mallarını sattığını iddia eden kişiler, piyasadan yüksek miktarda danışmanlık, aracılık ve hizmet bedeli altında para topluyor. Komisyoncular, önemli satışlardan 10 milyon dolara kadar aracılık hizmeti talep ediyor.



"MASTER FRANCHISE'YIZ"

Bu kişilerin şirket veya gayrimenkulleri pazarlarken, "TMSF'nin yetkili master franchise firmasıyız. Bütün satışları tek elden biz yapıyoruz" gibi cümleler kullanarak ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu kapsamda, Antalya'da bir otel için iki işadamı komisyoncuların ağına düşerek 3 milyon dolar kaptırdı. Ayrıca, kendilerini eski TMSF çalışanı olarak tanıtan kişilerle iki aya yakın görüşme gerçekleştiren işadamları otelin ihalesiz olarak kendilerine devredileceğine ikna edildi. Ancak aracılar 3 milyon dolarlık komisyon bedelini aldıktan sonra ortadan kayboldu. Düzce'de 17 şirkete ait 62 taşınmazı el altından sattığını iddia eden A.L. isimli şahıs tutuklandı. TMSF, 50'den fazla kişiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.



VATANDAŞA UYARI YAPTI

Dolandırıcılık vakaları artınca kurum da önceki gün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, satışlara aracılık yaptığını iddia eden kişilere inanılmaması gerektiği belirtilerek, şöyle denildi: "Son zamanlarda, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kayyum atanan şirketleri veya mal varlıklarını sattığını iddia eden kötü niyetli kişilere karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu kişiler hakkında yasal yollara başvurulmaktadır. Satışlara ilgili bakan karar verip, işlemleri şirketin yönetim kurulu yerine getirir."