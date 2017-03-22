Trafik sigortasında vatandaşa çifte kazanç

Trafik sigortasında tavan fiyatla vatandaş, hem ödediği fazla parayı geri alacak hem de mevcut fiyatın yüzde 30 altında sigorta yaptırabilecek. Hasarsızlık indirimi ise bonus olacak

Hazine ile sigorta şirketleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında trafik sigortasında prim indiriminin bir türlü istenen seviyeye gelmemesi ve bunun sonucunda vatandaşın mağdur olması üzerine harekete geçen hükümet, Hazine aracılığıyla trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçme kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in hafta sonu yaptığı açıklamayla trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 30 indirimin de müjdesi verilmiş oldu. Yeni uygulama başladığında belirlenen tavan fiyat üzerinde kalan primler ise iade edilecek. Örneğin, trafik sigortasına 1000 lira ödeyen hasarsız bir sürücü, tavan fiyat 650 lira olduğu takdirde aradaki farkı sigorta şirketinden alabilecek. Araçların çoğu zaman sigorta şirketleri tarafından hesaplamaya dahi almadığı hasarsızlık indirimleri de eklenince ödenen rakam vatandaşın cebini rahatlatacak.



KEYFİ UYGULAMA BİTECEK



Uygulamanın diğer sevinen tarafı ise acenteler. Uzun zamandır sigorta şirketlerinin primlerde herhangi bir indirime gitmediği ve anlık fiyat değişimleri yaptıklarını belirten Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, "Sigorta şirketlerinin keyfi fiyatlandırmasının da önüne geçilecek" dedi. Hasarsızlık indiriminin hiçe sayılmasının da ortadan kalkacağını belirten Uzun şöyle konuştu: "Hazine'nin belirleyeceği tavan fiyat çok önemli. Şu anda aynı araca 800 lira prim fiyatı çıkaran da var 3 bin 700 lira çıkaran da. Tavan fiyat örneğin 650 lira olursa hiçbir sigorta şirketi 650 lirayı geçemeyecek. Bunun yanında hasarsızlık indirimleri de eklenince trafik sigortasına ödenen rakam gözle görülür şekilde azalacak."



3 ADIMDA YENİ DÖNEM



1. Adım: Trafik sigortası olan sürücüler tavan fiyat sonrası yüzde 5 kesinti ile indirimli fiyat üzerinden yeni poliçeye geçebilecek.

2. Adım: Önceki poliçeyle yenilenen poliçe arasındaki farkı, sigorta şirketi araç sahibine iade edecek.

3. Adım: Araç hasarsızsa tavan fiyattan elde edilen indirimin üzerine hasarsızlık indirimi de eklenecek ya da sigorta primi hasar oranı üzerine belirlenecek.



SİGORTASIZ SAYISI AZALACAK



Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyonu Başkanı Taner Çağatay, yapılan "tavan fiyat" uygulaması sayesinde tüketicinin rahatlayacağını söyledi. Çağatay, zorunlu olduğu halde trafik poliçesini yaptırmayanların sigorta yaptırmaya teşvik edileceğini bu şekilde trafikteki sigortasız sayısının da azalacağını kaydetti.



Primlerde 2 yıl önce yüzde 300'lere varan artışlar yaşanmıştı.



Türkiye'de trafikte olan 20 milyon aracın 6.2 milyonu ağırlıklı olarak sigorta primlerinin yüksekliğinden dolayı sigortasız dolaşıyor. Bu yüzden gözler Hazine'nin belirleyeceği tavan fiyatta.