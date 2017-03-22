Zeybekci’den Rusya’ya 1.8 milyar dolarlık tepki

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ile siyasi ilişkilerde yaşanan yumuşamanın ekonomik ilişkilere yansımadığını belirterek, "Vize, oradaki şirketlerimize engeller, Türk TIR'larının girişinde yasaklar sürüyor. Tarım ürünlerinin 450 milyon dolarlık kısmındaki yasaklar devam ediyor. İhracatçılarımız dahilde işleme izin belgesi talep ederken ithalat yapacakları ülkelere Rusya'yı yazmamaya başladı. Şu anda 1.8 milyar dolar olan ithalatımız böyle giderse sıfır noktasına inebilir" dedi. AHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündemi değerlendiren Zeybekci, şu mesajları verdi:

TARİHİ BİR DÖNEM: Türkiye tarihindeki en önemli referandumlardan birine gidiyor. Faiz ve kurla ilgili tavizlerin verildiği dönemler bitiyor.

İHRACAT GÜLDÜRDÜ: Son dört ayda ihracatta istediğimizi elde ettik. İhracattaki çıkışımız 2017'de devam edecek. Martta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmayı hedefliyoruz.

HEDEF TUTACAK: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme tahminim son derece olumlu. Hedefimiz yüzde 4.5 ama bunun üzerine rahatlıkla çıkabileceğimize inanıyorum.

AVRUPA İKİYÜZLÜ: Türkiye, Hollanda ve Almanya ile problem yaşadı ama bunun ekonomik yansıması olmadı, olmayacak. Ancak ikiyüzlü uygulamaları kabul etmek mümkün değil. Siyasi problemleri bir adım bile geri atmadan hesabını soracağız.