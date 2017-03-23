200'den fazla ilçeye doğalgaz gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak başkanlığında GAZBİR ile yapılan toplantıda, dağıtım şirketlerinin gelecek iki yıldaki yatırım stratejisi ele alındı. 2017-2019 yıllarında 200’den fazla yeni ilçe doğalgaza kavuşturulacak

GAZBİR'den yapılan açıklamada, dağıtım şirketlerinin yatırım stratejilerinin ele alındığı toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, diğer bakanlık yetkilileri ile GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan ve yöneticilerinin de katıldığı belirtildi.

BERAT ALBAYRAK BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak başkanlığında, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) yönetim kurulunun katılımıyla yapılan toplantıda, sektörün 2017-2019 dönemine ilişkin yatırım stratejisi değerlendirildi.

200'DEN FAZLA İLÇEYE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Açıklamada, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 2017-2019 yıllarında 200'den fazla yeni ilçenin doğalgaza kavuşturulmasını hedefleyen projede gelinen son noktanın ele alındığı vurgulandı.

4 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ...

Proje kapsamında yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırım ile 4 milyondan fazla vatandaşın doğalgaza kavuşturulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, dağıtım sektöründe geçen 14 yılda gerçekleşen şebeke yatırımı ile 76 ilde 12,4 milyon abonenin doğalgaz kullanır hale geldiği hatırlatıldı.

GAZBİR verilerine göre. Türkiye'de halen 43,1 milyon kişi doğalgaz kullanıyor.

81 İLDE DOĞALGAZ OLACAK

Son aylarda EPDK tarafından sonuçlandırılan Ağrı-Doğu Beyazıt ve Tunceli Doğalgaz Dağıtım Lisans ihaleleri ve 27-28 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak dağıtım lisansı ihaleleri ile Artvin ve Hakkari, Şırnak illeri ile Yüksekova, Cizre, İdil, Silopi ilçeleri de doğalgaza kavuşacak. Böylece Türkiye'de 81 ilde doğalgaz kullanılabilir hale gelecek.