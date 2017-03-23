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çıya Resmi Gazete'de

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 09:36
İhracatçıya yeşil pasaport Resmi Gazete'de
İhracatçıya yeşil pasaport Resmi Gazete'de

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomi Bakanlığı, 15 gün içinde firmaları belirleyerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birliklerine bildirecek.

Ekonomi Bakanlığı, 15 gün içinde firmaları belirleyerek bölge müdürlükleri ile çı birliklerine bildirecek.

Bakanlar Kurulunun bugün yürürlüğe giren "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.

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