İstanbul'a elektrikli otobüsler geliyor

İETT, toplam 200 elektrikli otobüs alımı için ihaleye çıkıyor Deneme sürüşleri metrobüs hattında gerçekleştirilecek 200 kilometre menzile sahip elektrikli otobüslerin ilk teslimi bu yılın sonunda yapılacak.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), toplam 200 elektrikli otobüs alımı için ihaleye çıkıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 103 tekli (solo) ve 97 körüklü elektrikli otobüs için ihale süreci İETT tarafından başlatıldı.

Deneme sürüşleri metrobüs hattında yapılacak elektrikli otobüsler, testin ardından şehrin tamamında sefere sunulacak.

Yolcu güvenliği için yeni teknolojik özelliklerle donatılması planlanan elektrikli otobüsler dolu batarya ile 200 kilometre gidebilecek. Solo otobüsler 1 engelli yolcu olmak üzere toplam 78 yolcu, körüklü ise 120 yolcu kapasiteli olacak. Otobüslerin şoför kabinleri tamamen korumalı cam kabinden imal edilecek. Böylece yolcuların şoföre olası müdahalesinin önüne geçilecek.

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL TASARIM

Alım için hazırlanan şartnamede, elektrikli otobüslerin engelli yolcuların da seyahatine kolaylık sağlayabilecek şekilde alçak tabanlı olması şartı konuldu. Engelli yolcuların araca binişleri için özel rampa tertibatı bulunacak elektrikli otobüsler, gerektiğinde duraklarda alçalabilecek.

Alınması planlanan elektrikli otobüslerin şarj durumları ve doluluk oranları, elektronik sistemlerle uzaktan takip edilebilecek. Otobüsün şarj durumu kumanda edilen merkezden görülebilecek. Otobüs şarj menzili 10 kilometrenin altına düştüğünde sürücüsünü ve bağlı olduğu merkezi uyaracak. Bu sayede otobüsün batarya bitimine yaklaşıp yolda kalmasının önüne geçilecek.

TEKNOLOJİK OTOBÜS

Otobüslerle ilgili teknik şartnameye göre, otobüslerin motorlarının jenerator olarak calıstırılmasıyla elde edilecek elektrik enerjisi, tahrik bataryalarına geri verilmesi suretiyle frenleme sag?layabilecek.

Elektrikli araçlarda güvenlik kamerası ve kaza anındaki verileri kaydeden "kara kutu" adlı kayıt sistemleri bulunacak. Bu sistemler komuta merkezi tarafından uzaktan da takip edilebilecek.

Otobüsler motor ya da batarya bölümünde çıkabilecek yangına karşı otomatik yangın söndürme sistemine sahip olacak. Elektrikli otobüslerde ücretsiz internet ve cep telefonu şarj üniteleri hizmeti de sunulacak.

İhale şartnamesine göre, otobüsün tamamı ve bataryaları 10 yıl garantili olacak. Üretici firma tarafından deneme sürüşleri için verilecek numune otobüsler, Beylikdüzu-Sogutlucesme metrobüs hattında test edilecek.

Bu yılın sonunda ilk teslimi yapılacak elektrikli otobüsler, 1 yıl içinde belirli sayılarla teslim edilecek.