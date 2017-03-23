Kabin yasağına karşı dört koldan mücadele

ABD ve İngiltere’nin elektronik cihazların uçak kabinine alınması yasağına karşı Türkiye harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Arslan, sorunun çözümü için ABD’li mevkidaşına mektup gönderdi. Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi

ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden yapılan direkt uçuşlarda, yolcuların cep telefonları ve tıbbı cihazlar hariç bütün elektronik cihazlarını kabine alınmasını yasaklayan kararına tepkiler sürerken, hükümetten de karara karşı ilk adım geldi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sorunun çözümü için ABD'deki mevkidaşına mektup gönderdi. Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Teknik düzeydeki görüşmeler de hızlandı.



ABD'YE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Uygulamanın eskisi gibi devam etmesinden yana olduklarını belirten Bakan Arslan, "Bu karar elbette ki hem ilişkileri zedeleyecek hem de yolculuk ve hayat konforunu etkileyecek" dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girdiğini, teknik düzeyde görüşmelerin de yapıldığını vurgulayan Arslan, ABD'deki mevkidaşına mektup gönderdiğini, aynı kararı alan İngiltere'deki mevkidaşına da mektup göndereceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, ABD'nin bazı uçuşlardaki elektronik cihaz yasağına ilişkin, "Zaten tedbirin kendisi dahi istenilen hedefe hizmet etmeyecek niteliktedir. Ben değişeceğini, bundan vazgeçileceğini ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Çünkü doğru bir uygulama olmayacaktır" dedi. Amerikalı bir yetkili, getirilen kısıtlamanın başka havalimanlanları ve şirketlere de uygulanabileceğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, yasak kararının, terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucunda alındığını duyurdu. İngiltere'nin aldığı kararın THY'nin dün Londra'ya yaptığı seferinde henüz başlamadığı görüldü



GERÇEK NEDEN EKONOMİK

Washington Post gazetesi ise direkt uçuşlara yönelik elektronik cihaz yasağının gerçek nedeninin güvenlik değil, ekonomik nedenlerden kaynaklandığını öne sürdü.



ABD'Lİ ŞİRKETLER BASKI YAPIYOR

Washıngton DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization'ın (THO) Başkanı Ali Çınar, ABD'li havayolu şirketlerinin son dönemde Amerikan Kongresi'nde etkin olduklarına dikkat çekerek, "Bu şirketler, THY ve Ortadoğu merkezli havayolu şirketlerinin ABD'ye yaptığı direkt uçuşların 1 milyon 200 bin ABD'linin işsiz kalmasına neden olabileceğini iddia ediyorlar. Trump yönetimine baskı yapıyorlar" diye konuştu.



YASAĞA JENNIFER ANISTON'LU CEVAP

Havayolu şirketleri sosyal medya hesaplarında kabin içi eğlence sistemlerinin zenginliğine vurgu yapmaya başladı. Emirates, Hollywood yıldızı Jennifer Aniston'ın oynadığı ve kabin içi eğlence sistemlerini tanıtan reklam filmini tekrar yayımladı. Türk Hava Yolları da, "Gökyüzünde 2 milyar dakika eğlence" başlığıyla yayımladığı filmde, ikramların ve Planet Eğlence Sistemi'ndeki film ve albüm zenginliğine dikkat çekti.



ALGI YÖNETİMİDİR

Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, kararın tamamen algı yönetimi olduğunu söyledi. Ersoy, "Laptopların güvenilir olup olmamasının kontrolü kolayca yapılabiliyor. Yolcuya çalıştır dediğinizde çalıştırıyorsa içinde patlayıcı olmadığı da garantileniyor. Kolayca tedbiri alınabilecek uygulamaları bir kenara bırakıp yasak getirilmesi güvensiz bir ülke algısı oluşturulması anlamına geliyor. Bu, Türkiye ve Arap ülkelerine karşı bir tavırdır. Bu ve benzeri uygulamalar Avrupa pazarını daraltacak" dedi.