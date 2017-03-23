SPK'ya FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 33 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SPK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bu kapsamda, savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı 33 kişiden, aralarında kurumdaki görevinden daha önce uzaklaştırılanların da bulunduğu 18'i yakalandı.

Şüphelilerden 8'inin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, firari durumdaki 15 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.