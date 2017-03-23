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'ya u!

AA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 17:54 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 17:56
SPK'ya FETÖ operasyonu!
SPK'ya FETÖ operasyonu!

soruşturması kapsamında 'na düzenlenen da hakkında gözaltı kararı verilen 33 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'daki yapılanmasına yönelik başlattı.

Bu kapsamda, savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı 33 kişiden, aralarında kurumdaki görevinden daha önce uzaklaştırılanların da bulunduğu 18'i yakalandı.

Şüphelilerden 8'inin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, firari durumdaki 15 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.