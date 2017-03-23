Türk otomobili 2019’da yollarda!

Yerli otomobil hakkında konuşan Bakan Özlü, "Yerli otomobilde iş modeli değişikliğine gittik. Yeni iş modeline göre devam edeceğiz. TÜBİTAK’ın çalışmaları var. Yeni yükleyicilere devredeceğiz. İyi gidiyor çalışıyoruz. İnşallah Türk otomobilini 2019’da göreceğiz." dedi.

İzmir Valiliğini ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kredi kullanan KOBİ sayısının 28 bin 213, tüm süreçleri tamamlanan ancak kredisini henüz almamış KOBİ sayısının ise 63 bin 354 olduğunu belirtti.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette İzmir Valiliğinin anı defterini imzalayan Bakan Özlü, daha sonra KOSGEB eli ile 460 bin KOBİ'ye kredi kararı alınması hakkındaki son durumu açıkladı. Bakan Özlü, "Kredi kullanan, parasını alan KOBİ sayısı 28 bin 213. Tüm süreçleri tamamlanan ama kredisini almamış 63 bin 354 işletme var. Toplamda 100 binin üzerinde KOBİ'miz kredi kullanma işlemlerini tamamlamış. 460 bin 167 KOBİ faydalanacaktı. 10 Nisan'a kadar kredi kullandırma işlemlerini tamamlama amacındayız. KOBİ'nin başvurusunun değerlendirilmesi zaman alan faaliyetler. Bankalarda teminat konularını çözdük. Artık hiçbir teminatı olmasa da iki kefil göstermesi yeterli" diye konuştu.

İZMİR'DE 28 BİN 659 İŞLETME HAK KAZANDI

İzmir ile ilgili bilgileri de paylaşan Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'de 28 bin 659 işletme destek almaya hak kazandı. İzmir'de kullandırılacak kredi 678 milyon 680 bin lira. Bunun bize maliyeti 156 milyon TL'dir. Bunu biz karşılayacağız. Ara sıra şikayetler geliyor. 460 bin KOBİ'ye bir anda kredi vermek kolay değil. Zaman alıyor. Her sorunu tek tek çözüyoruz. Sorun olanlar KOSGEB il müdürlerine mutlaka başvurmalı. Genelde bir problem yok."

"TÜRK OTOMOBİLİNİ 2019'DA GÖRECEĞİZ"



Bakan Özlü, yerli otomobiller hakkında ise şu bilgileri verdi: "Yerli otomobilde iş modeli değişikliğine gittik. Yeni iş modeline göre devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın çalışmaları var. Yeni yükleyicilere devredeceğiz. İyi gidiyor çalışıyoruz. İnşallah Türk otomobilini 2019'da göreceğiz."