1 milyon aileye gaz müjdesi

Enerji Bakanı Albayrak, 81 ile doğalgazı ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Sadece bu illeri değil 200-250 ilçemizde 1 milyondan fazla aileyi de iki yılda doğalgaz konforuyla buluşturacağız” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2017 ve 2018'de büyük bir doğalgaz hamlesi başlattıklarını belirterek, "Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız" dedi. Kırşehir'de temaslarda bulunan Bakan Albayrak, şehre iki sürprizle geldiğini, Kaman ve Mucur ilçelerine bu yıl sonuna kadar doğalgazı getireceklerini ifade etti.



HALKA HİZMET HAKKA HİZMET

AK Parti olarak liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda yeni, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde çok çalışarak, millete layık olmak istediklerini belirten Bakan Albayrak, halka hizmeti hakka hizmet olarak anlayan, yaşayan, hisseden bir siyasi geleneğin temsilcileri olduklarını kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 15 Temmuz'da Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını da belirterek, şöyle konuştu: "Bu ülkede halkın iradesinin temsili noktasında artık bizim bir dakika bile kaybetme lüksümüz yok. Cumhuriyet, 80 milyon olarak her birimizin kanımızın son damlasına kadar savunmamız gereken bir değer. Öyle değil mi? Cumhuriyet halkın yönetimi, milletin iradesi demek. 15 yıldır bu halktan aldığı güçle, halkın temsili ve iradesiyle tüm farklı güç odaklarıyla savaşa savaşa 15 Temmuz'a geldik. 15 Temmuz'da tankın, askerin, uçağın önünde dikilerek artık hayatımızın hiçbir önemimin olmadığını, ülkenin bekası için gerekirse bunu bile vereceğimizi gösterdik."



200 YILIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ

15 Temmuz'dan sonra yurtiçi ve dışındaki seyahatlerinde muhatapları ile konuşmalarında hayranlık duyduklarını anlatan Bakan Albayrak, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandum sürecine de değindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şöyle konuştu: "Türkiye'nin içinden geçtiği bu yeni dönemde belki de 200 yıllık bu toprakların kaderindeki en önemli seçimi yaşayacağız."



'BÖLGEDE TEK BÜYÜYEN VE İSTİKRARLI ÜLKE TÜRKİYE'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kırşehir'den ayrıldıktan sonra Nevşehir'de TÜGVA tarafından düzenlenen "Yeni Nesil Yeni Anayasa" söyleşi programına katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin tarihi bir yüzyılın eşiğinde olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Tıkır tıkır işleyen bir sistemin bu topraklarda tesisi için bu anayasaya ihtiyacımız var. Bölgedeki tek büyüyen, istikrarlı, gelişen, güçlü ülke Türkiye. Biz ülkeyi daha da büyüteceğiz dedikçe birileri havlamaya başlıyor. İtlerini köpeklerini, atlarını vatandaşlarımızın üzerine salıyor" dedi. Nevşehir'de buluştuğu STK temsilcileri ve işadamlarından da 16 Nisan'daki referandumda evet oyu isteyen Bakan Albayrak, "Başımızda gece gündüz demeden çalışan bir lider var. Öyle bir lider olunca bizim de çok çalışmamız lazım" dedi. Nevşehir'den Konya'ya geçen Bakan Albayrak, AK Parti Konya Gençlik Kolları'nın organize ettiği "Büyük Türkiye Yolunda Gençlik Buluşması" programında da gençlere seslendi.