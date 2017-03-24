Emekli promosyonunda ATM kolaylığı

1 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayan emekli promosyonunda herkesi ilgilendiren flaş gelişme yaşandı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre emekliler promosyon başvurularını ATM aracılığıyla kolay bir şekilde yapabiliyor

Türkiye'de bulunan 11.5 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 41'inin maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla almayı tercih ettiğini söyleyen Ziraat Bankası Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Müşteri sayımızın yüksekliğine rağmen promosyon ödemelerinde hızlı aksiyon aldık" dedi.

ATM VE SMS YOLU İLE DE BAŞVURU YAPMA İMKANI

Bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan ve promosyon ödemesini gerçekleştiren ilk banka olduklarını belirten Çakar, "Bir ay gibi kısa bir sürede 3.3 milyon promosyon başvurusunu şubelerimiz ve internet şube, ATM, SMS, Müşteri İletişim Merkezi gibi dijital kanallarımız aracılığıyla aldık ve bugüne kadar 2.4 milyon emeklinin promosyon ödemesini gerçekleştirdik" diye konuştu.