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unda kolaylığı

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 11:35
Emekli promosyonunda ATM kolaylığı
Emekli promosyonunda ATM kolaylığı

1 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayan unda herkesi ilgilendiren flaş gelişme yaşandı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre emekliler promosyon başvurularını aracılığıyla kolay bir şekilde yapabiliyor

Türkiye'de bulunan 11.5 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 41'inin maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla almayı tercih ettiğini söyleyen Ziraat Bankası Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Müşteri sayımızın yüksekliğine rağmen promosyon ödemelerinde hızlı aksiyon aldık" dedi.

ATM VE SMS YOLU İLE DE BAŞVURU YAPMA İMKANI

Bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan ve promosyon ödemesini gerçekleştiren ilk banka olduklarını belirten Çakar, "Bir ay gibi kısa bir sürede 3.3 milyon promosyon başvurusunu şubelerimiz ve internet şube, , , Müşteri İletişim Merkezi gibi dijital kanallarımız aracılığıyla aldık ve bugüne kadar 2.4 milyon emeklinin promosyon ödemesini gerçekleştirdik" diye konuştu.

EMEKLİLER PROMOSYON İÇİN ACELE ETMEYİN!

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