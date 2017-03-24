Hedef THY ve 3. Havalimanı

İngiltere ve ABD yönetiminin cep telefonundan büyük elektronik eşyaları uçakta yasaklamasının arka planında THY’nin transit yolcu sayısındaki artış ve 3’üncü Havalimanı var. Yapılan analizlerde Batılı şirketleri koruma ve İstanbul’un hub olma hedefini baltalamak ön plana çıkıyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin uçaklarda laptop, tablet, kamera ve benzeri cep telefonundan büyük elektronik eşyayı yasaklamasının ardından yapılan analizlerde iki hedefe vurgu yapılıyor. Bunlar, Türk Hava Yolları'nın transit yolcusu ve 3'üncü havalimanı. THY'nin yüzde 55'lik transit yolcu taşıdığı ABD'deki yasağa İngiltere'de eklendi. Aynı uygulamaya İsrail'in de gideceği belirtiliyor. Böylece bu üç hatta binlerce yolcu riske girmiş durumda.



TRANSİT YOLCU %14.1 ARTTI

Geçtiğimiz yıl THY, ABD'ye 690 bin yolcu taşıdı. Yolcu sayısının yaklaşık 380 bini transit olarak uçtu. THY'nin bu yolculardan elde ettiği toplam gelir ise 1 milyar doları buldu. Türk Hava Yolları'nın halihazırda en hızlı büyüdüğü kalemlerden biri de dıştan dışa transfer yolcu sayısı. 2016 sonu itibarıyla yüzde 14.1'lik artışla transfer yolcu sayısı 18 milyon 362 binden, 20 milyon 951 bine çıkmış durumda.



6 KAT HIZLA BÜYÜYOR

Ayrıca THY'nin kapasitesini en hızlı yükselttiği yer de Kuzey Amerika. THY'nin 2016'da Kuzey Amerika kapasitesi yüzde 23.2 gibi oranda tüm coğrafyalardan hızlı arttı. Bu oran IATA'daki artış oranı olan yüzde 3.7'nin altı katı. Yani THY, Kuzey Amerika'da rakiplerinin ortalamasından altı kat hızlı kapasite artırdı. 3'üncü havalimanı açıldığında transit yolcu sayısı daha da artacak. Çünkü yeni havalimanı 350 destinasyon ile dünyanın en çok yere hitap eden havalimanı olacak. 200 milyon yolcunun yarıdan fazlası da yasak kararlarından etkilenecek.



SAAT AVANTAJINA HAMLE

Üçüncü Havalimanı'nın iddialı hedefler koymasının ardında yatan en büyük sebeplerden biri de konumu ve bulunduğu saat dilimi. Transit yolcu için İstanbul'un konumu saat farkının az olması nedeniyle oldukça kritik. Dubai ve Frankfurt özellikle transit yolcuda saat farkı avantajına İstanbul kadar sahip değil. Ayrıca maliyetler açısından bakıldığında sabit maliyetler, uçağı indirme, kaldırma masrafları belirli bir kilometreye geldikten sonra birim maliyete etkisi sıfırlanıyor. 2000-2500 kilometrelik bir mesafeyi uçtuktan sonra birim maliyet aynı olduğu için uzun uçuşlar daha avantajlı bir hal alıyor. Örneğin Almanya içinde bir yolcunun önce Frankfurt'a uçması ve ardından Dubai uçuşu yapması havayolu şirketine daha pahalıya mal oluyor. Ancak aynı yolcu İstanbul üzerinden Dubai'ye uçunca havayolu şirketinin maliyeti azalıyor.



Transit yolcu sayısındaki artış

% 14.1



THY'nin ABD yolcu sayısı

690 bin



Transit yolcu

20.9 milyon



THY Kuzey Amerika kapasite artışı

% 23.2



THY'nin transit yolcu oranı

% 55