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Motorine indirim bekleniyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 09:45
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 25 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 7 kuruş indirim beklendiğini açıkladı. Beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,52 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,58 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,56 liradan 4,49 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.