Promosyonlar emekliyi sevindirdi

Yeni yıla promosyon müjdesiyle giren 11.3 milyon emekliye toplam 4.6 milyon TL ödeme yapılacak. Bugüne kadar 5.5 milyon emekli promosyonlarını aldı

Emekliler 2017 yılına mutlu girdi. Hükümet söz verdiği promosyon uygulamasını başlatarak ödemelerin yolunu açtı. 11.3 milyon emekliden 5.5 milyonu müracaatlarını tamamlayarak promosyonlarını cebine koydu. Mart ayı ile birlikte başlayan ödemeler mayıs sonuna kadar tamamlanacak. Emekliler istedikleri bankayı seçerek sözleşme imzalıyor ve paralarını bir iki gün içinde alıyor.



BANKALAR PROTOKOL YAPTI

Geçtiğimiz aylarda 16 banka ve PTT, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayarak kendilerinden maaş alacak emeklilere promosyon verme sözünde bulundu. Daha sonra işleyen süreçle emekliler bankalara başvurarak promosyonlarına kavuşmaya başladı. Promosyonlar, emeklilerin maaşlarına göre belirleniyor. Belirlenen bu rakamlar alt sınırlar olduğu için bankalar isterlerse bu miktarların üzerinde de ödemeler yapabiliyor. Ancak bankalar arasında yaşanan rekabet, hem tutar hem de hizmet açısından yarış başlattı. Bankalar emekli müşterilerini kaçırmamak ve diğer emeklileri de kendilerine çekebilmek için pek çok özel hizmetler sunmaya başladı. Emeklilere, şubelerde öncelikli hizmetten ATM'lerden ücretsiz para çekmeye, düşük faizli krediden ücretsiz havale ve EFT'ye kadar pek çok imkân sağlanıyor.





Türkiye'de yaşayan 11 milyon 391 bin emekliye, toplam 4 milyon 599 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.



3 YIL ŞARTI BULUNUYOR

Emeklilerin promosyonlarını alabilmeleri için seçtikleri banka ile 3 yıllık sözleşme yapmaları gerekiyor. Emekliler bankaya "3 yıl boyunca maaşımı sizden alacağım" sözü verdikten sonra başka hiçbir şart olmadan paralarını alabiliyor. Hatta bazı bankalar, emeklilerin şubeye gitme zorunluluğunu da kaldırdı. Çağrı merkezleri aranarak, internetten, ATM'lerden ve SMS'le de başvuru yapılabiliyor. Yani emeklinin promosyon başvurusunu evinden de yapması mümkün hale geldi. Başvurusunu kolayca yapan emeklilere, promosyon ödemeleri de maaş hesabından yapılıyor. Promosyon, emeklilerin hesabına yatırılıyor.



YENİ EMEKLİ ÖDEME ALABİLECEK

Promosyondan emeklilerin yanı sıra, vefat edenlerin maaşını alan yakınları da yararlanabiliyor. 18 yaşının altında olanların ödemeleri, velilerine yapılıyor. Veliye ödenen promosyon tutarı, çocuklarının ve kendisinin maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.

Aynı bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alanlar için ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.

Yeni emekli olacaklar da promosyondan yararlanabilecek.