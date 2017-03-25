Alman ve İsveç firmalarına damping soruşturması!

Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Almanya ve İsveç menşeli, genellikle temizlik ürünlerinde kullanılan sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Ak-kim Kimya AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatların ithalatına ilişkin damping soruşturması açılması ve soruşturmanın usul ve esaslarını içeriyor.

Başvuruda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.