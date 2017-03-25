Boydaklar’dan darbecilere 6 milyon lira

15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan Albay Bülent Gürdoğan ile Boydak Holding yöneticileri arasındaki 6 milyon liralık para transferi ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağlamak suçuyla tutuklu yargılanan Boydak Holding yöneticileri ile yine 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan arasında 6 milyon liralık para transferi gerçekleştiği ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davaya ilişkin iddianamede Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuna da yer verildi.



6 MİLYONLUK TRANSFER

Söz konusu raporda Gürdoğan ile FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlama ve bu örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konularak kayyum atanan Boydak Holding arasında irtibat tespit edildiği belirtildi. Raporda Gürdoğan'ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak Holding'in yöneticilerinden Bekir, Memduh ve Şükrü Boydak ile karşılıklı para havale ettiklerinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, şöyle denildi: "Gürdoğan'ın, Memduh ve Bekir Boydak adlı kişilerden 2 işlemde toplam 6 milyon lira havale alması ve aynı tarihte Şükrü Boydak'a tek işlemde göndermesi dikkat çekici bulunmuştur. Şüphelinin birinci derece yakın akrabalarının da Boydak Grubu'yla yakın ilişkide oldukları tespit edilmiştir."



İddianamede Boydaklar'ın para transfer ettiği Dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın, tutuklanan Hava Kuvvetleri mensuplarıyla sürekli telefon irtibatında olduğu ifade edildi.



SEMİH TERZİ'YE UÇAK TAHSİSİ

İddianamede, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nde yaşanan gelişmeleri açıklayan savcı, şüphelilerden 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Gürdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde bulunan 1348 no'lu MİLSEC telefonundan General Kemal Mutlum ile görüştüğünü belirten savcı, görüşmenin darbeci General Semih Terzi ve yanındaki Özel Kuvvet Birliği'ni Ankara'ya götürmek için uçak tahsis edilmesine ilişkin olduğunu söyledi.



DARBE İÇİN AKTİF ÇALIŞMA YAPTI

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutan vekilliğini yapan Albay Özkan Edip Akgülay'ın Semih Terzi ve yanındaki Özel Kuvvetler'e bağlı askerlerin Ankara'ya gidebilmeleri için talep edilen 2 adet Casa uçağının kalkışına izin vermediği belirtilen iddianamede, şüpheli Bülent Gürdoğan'ın ise, bu durumu General Kemal Mutlum'a ilettiği ifade edildi. İddianamede, şüpheli Gürdoğan'ın, Semih Terzi'nin talebini yerine getirmeyen Üs Komutan Vekili Akgülay'ın ikna edilmesi için Ankara'dan aranmasını talep ettiği vurgulandı. Akgülay'a baskıda şüpheli Gürdoğan ön planda yer aldı.