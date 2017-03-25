İstismar eden en ağır bedeli ödeyecek

İstihdam seferberliğini fırsatçılığa dönüştürenleri eleştiren Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, “Bu istismarı yapanlar da bilsinler ki en ağır bedeli ödeyecekler” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam teşvikini fırsatçılığa dönüştürenlerin otomasyon imkânlarının bu kadar geliştiği bir dönemde muhakkak tespit edileceğini belirterek, "Bu ay fark etmezsek gelecek ay bunu yakalarız. Çünkü bunların 3 ay önce nerede SGK'lı oldukları belli. Bu otomasyon entegrasyonlarını yapabilecek gücümüz var" diye konuştu.



YÜZDE 99'U MEŞRU ŞEKİLDE

Çalışma hayatı ve istihdamda milli seferberliği istismar eden işverenler hakkında az sayıda şikâyet aldıklarını ifade eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "İstismar oranının yüzde 1'den daha az olduğu kanaatindeyim. Bu istismarı yapanlar da şunu bilsinler ki en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Şu anda yüzde 99 oranında son derece meşru."

14-25 yaş grubundaki işsizliği değerlendiren Müezzinoğlu, "Farklı farklı vizyonlar üretmemizi gerektiriyor. Burada Google'a sitem ettik ama sitemin özünü kendimize yapmamız lazım" dedi.