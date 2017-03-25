Türkiye'nin enerjisine GAP desteği

Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin yarısı, GAP kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyete geçirilen HES'lerden sağlanıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi kurulduğunda, 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekelerinin yapımı planlanan Proje için son yıllarda ayrılan büyük ödeneklerle birçok yatırım bitirildi, enerji yatırımlarında tamamlanma oranı yüzde 74'e ulaştı.

Başta "Barajların Efendisi" adıyla anılan Atatürk Barajı olmak üzere, Karakaya, Keban, Birecik, Batman, Dicle ve Kralkızı'nın da aralarında bulunduğu barajlardan elde edilen enerji, Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin önemli bir kısmına tekabül ediyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın, dünyanın en büyük, özel, kapsamlı bölgesel kalkınma projesi olduğunu söyledi.

Projenin barajlar özelinde enerji yatırımlarıyla başladığını anlatan Karahocagil, "Keban Barajı'nın yapımıyla başlayan projede daha sonra Karakaya, Atatürk, Birecik, Karkamış, diğer taraftan da Dicle Nehri üzerinde Batman, Kralkızı, Dicle Barajları yapıldı. Bazı barajların yapımı da devam ediyor." dedi.

GAP bünyesindeki enerji yatırımlarının yüzde 74 oranında tamamlandığını dile getiren Karahocagil, yapımı devam eden Ilısu Barajı'nın da tamamlanmasıyla proje kapsamındaki ana enerji yatırımlarının bitirilmiş olacağını ifade etti.

"GAP KENDİNİ ÖDEYEN BİR PROJE"

Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmının GAP'tan karşılandığını aktaran Karahocagil, şunları kaydetti:

"GAP bölgesi ülkemizin hidroelektrik enerjisinin yarısını üretiyor. Bu, zaman zaman Türkiye enerji üretiminin 4'te birine kadar ulaşıyor. Şu ana kadar üretilen enerji kendini finanse edebilecek güçte. Yani 20 milyon doları aşkın bir enerji üretilmiş durumda. Bunun için 'GAP kendini ödeyen bir proje' diyoruz. Hedefimiz yılda 27 milyar kilovat/saat elektrik üretimi. Bu rakam çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin enerji alanında dışarıya bağlı olduğunu, yılda 60 milyar dolarlık enerji ithalatı yaptığını düşünürsek GAP, Türkiye için çok önemli bir proje. Ayrıca enerji güvenliği açısından da bu barajlar çok büyük öneme sahip. Buradaki enerjiyi kullanmasak bile depolayarak güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getiriyoruz."