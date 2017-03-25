Yasağa karşı birleştiler

ABD ve İngiltere’nin kabin yasağı uygulamasına karşı hava yolunda rakip olan şirketler karşı hamlelere girişti. Yolcu uçağa kadar laptop’unu kullanacak, kapıda teslim edecek

Telefondan büyük elektronik cihazların kabinde taşınmasına getirilen yasak üzerine havayolu şirketleri karşı hamle başlattı. Türk Hava Yolları (THY), ABD ve İngiltere uçuşlarında yolcular için bir dizi düzenleme yaptı. Yolcular, uçak içinde sunulan Wi-Fi kullanım olanağıyla cep telefonlarından internete bağlanabilecek. Yolcular uçak kapısına kadar kendi laptop veya kameralarını kullanabilecek. Transfer yolcuları söz konusu cihazları İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim edecek. Elektronik eşyasını check-in esnasında bagaja vermeyenlerin cihazları, etiket karşılığı teslim alınarak özel bagajlarla taşınacak. Görevli personeller, varış sonrasında bagaj etiketi-cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları sahiplerine teslim edecek.



KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Şirket nisan ayından itibaren de 'eXPhone' uygulamasıyla uçuşta yolcularına kesintisiz iletişim imkanı sunacağını bildirdi. THY, filosundaki Boeing 777 ve Airbus 330 tipi uçaklarından sunduğu Wi-Fi ve canlı TV hizmetlerine ek olarak, eXPhone ile konuşma hariç mobil cihazlardan güvenli bir şekilde internet erişimi, e-posta kontrolü, sosyal medya hesap güncellemeleri yapılabilecek. SMS alışverişinin yanı sıra mobil mesajlaşmaya (WhatsApp, line gibi) imkân sağlayan uygulama, nisan ayı itibarıyla yolcuların hizmetine sunulacak. Uygulama, uçak kalktıktan belli bir süre sonra kabin ekipleri tarafından yolculara anons edilecek. Ardından telefondan 'Data Roaming' modunun aktif olması koşuluyla herhangi bir işleme gerek olmadan eXPhone uygulaması otomatik olarak devreye girecek. Uçak inişe geçene kadar kullanılabilecek uygulama yolcuların hizmet aldığı operatörlerin uluslararası dolaşım ücreti ile aynı olacak ve yolcuların faturalarına yansıyacak.





THY yasağa karşı geliştirdiği uygulama ile cep telefonundan büyük elektronik aletleri uçağa kadar kullanımına izin verip, uçuş boyunca "itinalı bir şekilde özel bagajlarla" taşıyacak.



KAPIDA ALACAK

THY gibi yasak kapsamında olan Emirates de ABD uçuşları için harekete geçti. Şirket, Dubai üzerinden ABD'ye seyahat eden müşterilerinin dizüstü ve tablet bilgisayarlarını hem seyahatlerinin ilk bölümünde hem de Dubai'deki transit geçişleri sırasında kullanabileceklerini açıkladı. ABD uçağına binmeden önce dizüstü ve tablet bilgisayarları ve diğer yasaklanan elektronik cihazlar, kapıda güvenlik personeline beyan edilerek teslim edilecek. Cihazlar kutuların içine yerleştirilecek, uçağın kargo bölümüne yüklenecek. ABD'de varış noktasında yolculara teslim edilecek.



BU KADAR ÖNLEM VARKEN KARAR BİZİ HAYRETLER İÇİNDE BIRAKTI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ABD'ye yapılan seferlerin Amerikan Transportation Security Administration (TSA) tarafından sürekli olarak denetlendiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Bu kadar güvenlik önlemi alınmışken, geçtiğimiz aylarda, Amerikan TSA tarafından yapılan denetimde herhangi bir problem bulunmamışken, açıklanan bu listede İstanbul'un yer alması, bizi hayretler içinden bıraktı. Bu karardan hızlı bir şekilde geri dönüleceğine inanıyoruz."



THY'DEN YASAĞA KARŞI ANLAMLI REKLAM

ABD'nin başlattığı yasağın ardından İngiltere'nin devam ettirdiği cep telefonunda büyük elektronik aletlerin uçakta kullanılmasının yasaklanmasına Türk Hava Yolları (THY) anlamlı bir video ile cevap verdi. Laptopları, tabletleri ve diğer elektronik eşyaları özel bir kargo paketinde saklayacağını açıklayan THY, kabin içindeki videoların yıldızı olan Vine fenomeni Zach King'i kullandı. Özel efektler sayesinde çektiği birbirinden ilginç ve eğlenceli videolarıyla tüm dünyada adını duyuran Zach King, videoda önünde bulunan bir laptopu katlayıp cebine koyuyor. Film ile ilgili THY attığı çeşitli dillerdeki tweet'te şu mesajı verdi: "Elektronik aletlerinize tarafımızdan iyi bakılacak. Emanetiniz bizimle cebinizdeki gibi güvende" THY'nin yeni reklam yüzü olan Zach King, THY'nin yeni uçak içi güvenlik demo filminde rol almıştı.



ICAO HAKSIZ KARARA GÖZ YUMDU

Türkiye, uluslararası havacılık standartlarını belirleyen Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde girişimlerde bulundu. Türkiye'den uçuşlarda tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı, özellikle ABD'ye uçuşlarda yolcuların 5 aşamalı güvenlik uygulamasından geçirildiği örgüte anlatılırken, ICAO da Türkiye'nin aldığı güvenlik tedbirlerinde aksama olmadığını kabul etti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ICAO'ya yaptığı girişimlere ise olumsuz yanıt geldi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de yasakla ilgili olarak "Aslında bu bir engelleme politikasıdır. Siyasi değildir, bu bir ticari olaydır" dedi.