ATAK zor testlerden başarıyla geçti

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu gündeme getirmesine karşılık yerli savunma sanayii ise yoluna devam ediyor. Türkiye'nin yüz akı projelerden biri olan T-129 ATAK Helikopteri, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele ederken, aynı zamanda tüm zorlu testleri de başarıyla tamamladı. Seri üretimine devam edilen helikopterin 20 ve 21'incisi de bu ay içinde Kara Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlayan kritik projeler, meyvelerini vermeye başladı. Milli tank, milli uçak, milli uydu, milli füzeler ve milli İHA'larla dünyanın dikkatini üzerine çeken Türkiye, savunma alanındaki atılımları hız kesmeden sürdürüyor. Milli savaş gemisini, Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-76) ve yerli taarruz helikopterini kullanmaya başlayan Türkiye, 2023'e kadar savunmasının büyük bölümünü yerli silahlarla donatacak. Atılan bu adımların içinde en çok göz dolduranı ise ATAK Helikopteri oldu. Türkiye'nin kullanmaya başladığı ve seri üretimi devam eden helikopterle Azerbaycan ve Pakistan yakından ilgileniyor.



GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT

Türkiye'nin ilk milli helikopteri olan ATAK, 2011'de başladığı yer ve uçuş testlerini 2014'te tamamladı. Aynı yıl da ilk helikopter Kara Kuvvetleri'ne teslim edilerek göreve başladı. ATAK, ilk etap test sürecinde aşırı soğuk ve aşırı sıcak, kar, yağmur, irtifa testlerini, fonksiyonel testleri, elektromanyetik uyumluluk testlerini, görev senaryo testlerini, burun topu, roket testleri gibi son derece zor bir test sürecini bitirdi.

Helikopter TSK'ya teslim edildikten sonra da elektronik sistemlerle yerli silah sistemlerinin testleri devam etti. Güdümlü mühimmatların testleri tamamlandı ve bu sistemler görev yapan 19 ATAK Helikopteri'nde kullanılmaya başlandı.



PKK'YA KARŞI AMANSIZ MÜCADELE

Prototip ve seri üretimleri TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen ATAK Helikopteri'nin 19'uncusu ocak ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. TSK ve TUSAŞ, toplamda 59 adet ATAK Helikopteri için anlaştı. ATAK'ın 20 ve 21'incisinin de bu ay için de göreve başlamak üzere TSK'ya teslim edileceği duyuruldu. Şu an 19 ATAK helikopteri özellikle Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı amansız bir mücadele veriyor.