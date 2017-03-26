FETÖ işe de eşe de ‘referans’ olmuş

Devletin tüm kademelerine örgüt üyelerini yerleştiren FETÖ, Referans İş şirketiyle de hem özel sektörde iş hem de örgüt içinden eş bulmuş

Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamlar soruşturmasında önemli bulgular tespit edildi. Örgütün eleman temin etmek ve elemanlarına iş bulmak için özel bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Örgüt elemanları arasında kısaca "Referans İş" olarak bilinen şirket aynı zamanda örgüt elemanlarını birbirleriyle tanıştırıp evlendiriyor. Ankara'da bulunan örgüt üyelerinin aralarında "Referans" olarak kısalttıkları şirket, Referans İş İnsan Kaynakları Danışmanlık resmi adıyla kayıtlarda yer alıyor.



REFERANSLA GELİYORLARDI

2004'ten beri Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) adı altında faaliyet gösteren bu şirket, 2011'de bu ismi aldı. "Mahrem" çalışanların görev yaptığı şirketteki yöneticilere de "personelci" adı verildi. Şirketin başında da "Türkiye personelcisi" olarak bilinen firari sanık Ahmet Çağlayan yer aldı. Çağlayan, daha önce FETÖ'nün ABD'de bulunan okullarında yönetici olarak çalıştı. Ankara, Altındağ ve Yenimahalle gibi büyük ilçe adlarıyla 5 bölgeye bölündü. Ankara'daki etkin isim Altındağ Personelcisi Ramazan kod adlı Burhan Karabacak'tı. Ankara'da örgüte kazandırılacak veya mutlaka iş bulması gereken FETÖ'cü ve sempatizanları bu isme yönlendiriliyordu.

İşe ihtiyacı olan FETÖ'cüler buraya özgeçmişlerini bırakarak, nasıl bir iş aradıklarını, uzmanlık alanlarını, kimin referansı ile geldiklerini bildiriyorlardı. Elemana ihtiyacı olan FETÖ'cüler de referansla gittikleri bu şirkete nasıl bir eleman istediklerini belirtiyorlardı. Şirket yöneticileri, firmalara istedikleri özellikteki kişiyi gönderip aynı zamanda örgüte eleman temin ediyordu.



YAPI İÇİNDEN EVLİLİK MAKBUL

Şirkette sadece işe ilişkin bilgiler bulunmuyor. Şirket aynı zamanda evlendirme ofisi olarak da çalışmış. Evlenmek isteyen FETÖ'cünün vesikalık ve boydan fotoğraflarını da içeren dosyası bu şirkete verilmiş. Bu şirket uygun eşi bulduğunda karşı tarafa haber verip kişileri şirkette veya uygun yerde tanıştırmış. İddianamede yapı içerisinden evlenmenin çok önemli olduğu ve referans olarak kabul edildiği vurgulandı.