İHA ürettik çılgına döndüler

Memur-Sen buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın 14 yıldır Türkiye’ye parasıyla İHA satmadığını belirterek, “Biz ürettik, çılgına döndüler” dedi

Memur-sen 5'inci Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisinde gelinen noktanın Avrupa ülkelerini rahatsız ettiğini söyledi. Erdoğan, "İnsansız Hava Aracı (İHA) üretiyoruz, adamlar çılgına dönüyor. 14 yıldır paramızla Avrupa'dan İHA alamadık. Şimdi kendimiz yapar hale geldik. Ama kötü komşu ev sahibi yaparmış" dedi.



3 YILDA 200 MİLYON KİŞİ

'Hayır'cıların Türkiye'de yapılan yatırımlara da karşı çıktığını anlatan Erdoğan, "Marmaray'a da karşı çıkıyorlardı. 2 yılda 200 milyon kişi geçti" diye konuştu. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisi battı, batıyor dedikleri dönemde 11 milyarı bulan bir yatırım başladı." Antalya'daki toplu açılış töreninde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Geçmişteki çekişmelerin ülkemize nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Ana muhalefetin başındakinin SSK'yı ne hale getirdiğini millet çok iyi biliyor. Akşam başka konuşuyor, sabah başka konuşuyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu kavgalar çıkmasın diye biz Başbakan ve Cumhurbaşkanını birleştiriyoruz. Bunu dahi anlamaktan aciz olanlar bu ülkeye hizmet verebilir mi? Dikili ağaçları yok! Onların döneminde 8 ay memurunun maaşını ödeyemeyen bir devlet vardı" dedi.



ANTALYA'YA ŞEHİR HASTANESİ

Erdoğan, memur ve işçi ayrımı olmadan isteyen herkesin istediği hastaneye gittiğine vurgu yaparken, Antalya'ya da şehir hastanesi yapılacağı müjdesini verdi.