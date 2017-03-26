Üçlü çektirdi: Sahada, borsada, kasada

Spor Toto Süper Lig’in lideri olan ve UEFA’da ise çeyrek finale yükselen Beşiktaş, hisse performansıyla da piyasa değeri en yüksek kulüp oldu. Kara Kartal gelirde de liderliğe yükselirken, aynı zamanda kâr eden tek kulüp

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistanlı rakibi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselen ve Spor Toto Süper Lig'de de ezeli rakipleri Galasaray'a 9, Fenerbahçe'ye 11, Trabzonspor'a ise 13 puan fark atarak en yakın rakibi Başakşehir'in 2 puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş, Borsa İstanbul'da da tarih yazıyor. Özellikle Vodafone Arena'nın açılmasıyla birlikte gelirlerini hızla artırarak yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Beşiktaş'ın borsadaki hisseleri yıl başından bu yana yüzde 29.5 yükseldi. Aynı dönemde Galatasaray yüzde 20.56, Fenerbahçe 10.92, Trabzonspor ise yüzde 0.35 oranında değer kaybetti.



FENERBAHÇE'Yİ SOLLADI

Hisselerdeki yükselişle birlikte Beşiktaş 1 milyar 243 milyon TL ile piyasa değeri en yüksek kulüp haline geldi. Fenerbahçe'nin piyasa değeri 982.4, Galatasaray'ın 555.4 milyon lirada kaldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına 25 Mart 2012'de seçilen Fikret Orman 5. yılını geride bırakırken, Türk futbolunu yerle bir eden 3 Temmuz Şike Kumpası'nı da borsada aşabilen tek kulüp Beşiktaş oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri 3 Temmuz 2011'deki seviyenin yüzde 51, Galatasaray hisseleri yüzde 78.5 altında bulunuyor. Kara Kartal 3 Temmuz seviyesini yüzde 37 aştı.



KULÜP YENİDEN YAPILANDI

Futbol takımının iskeletini oluşturduktan sonra mali yapılanmaya öncelik veren Orman yönetiminin 11 Nisan 2016'da Vodafone Arena'yı hizmete açması kulüp için dönüm noktası oldu. Sportif başarıların mali anlaşmalarla pekiştirilmesi Beşiktaş'ı gelir sıralamasında liderliğe yükseltti. 2016'nın altı aylık döneminde gelirini yüzde 40.1 artırarak 286.4 milyon liraya çıkaran Kara Kartal'ın net kârı ise 25.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Kartal kâr eden tek kulüp olurken Fenerbahçe 74.9, Galataray 153.6, Trabzonspor ise 34.5 milyon lira zarar etti.