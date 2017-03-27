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dün en yüksek yolcu sayısına ulaştı

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 14:26
THY dün en yüksek yolcu sayısına ulaştı
THY dün en yüksek yolcu sayısına ulaştı

ve tarafından başlatılan direkt larda cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabine alınmamasını içeren yasaktan sonra uçaklarında yolcu sayısında düşüş beklenirken THY Genel Müdür , Ocak ayından bu yana Pazar günü en büyük yolcu sayısına ulaştıklarını açıkladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla şirketi hakkındaki bildirimleriyle dikkat eden Genel Müdür , twitter üzerinden "Pazar (dün) günü 179.871 yolcu taşıyarak Ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık" dedi.

Bilal Ekşi tweet'in sonuna da " Bahar geliyor" notunu ekledi. Bazı çalışanlar da buna, " Doğrudur sayın müdürüm, uçak altı ekibi olarak nefes alamadık" ve " Maşallah müdürüm bu bahar bereketli geçecek. Yazın da tam gaz devam edeceğiz. Milli servetimize başarılar" şeklinde cevaplar yazdılar.

İŞTE O TWEET;

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