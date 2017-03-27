Titancı Kenan Şeranoğlu geri döndü!

Kurduğu 'Titan Saadet zinciri' ile adından uzun süre söz ettiren Kenan Şeranoğlu (50), 140 kilo girdiği hapishaneden 70 kilo çıktı. Şeranoğlu bir süredir, güzellik kremi satışı yapan bir şirketin faaliyetlerini yürütüyor

NETWORK MARKETİNG SİSTEMİ İLE...

Kenan Şeranoğlu'nun (50) içinde bulunduğu Jeunesse Global isimli piramit pazarlama sisteminde de hareketlilik yaşanıyor. Sisteme, on binlerce kişiden, 'web sitesi satıyoruz' gerekçesi ile para toplayan Mega Holdings'in liderlerinden Enes Olğun ve Can Kakmacı da Jeunesse Global'e transfer oldu.

Anılan sistem üzerinden güzellik kremi satılarak üye toplanıyor. Kremlerin paket fiyatları 750 TL'den 3 bin TL'ye değişiyor. Kişilerden doğrudan para alınmıyor. Zincir de 'krem' üzerinden yürüyor.

SAÇ EKTİRDİ, BAŞKA BİRİ OLDU

Hapiste dökülen saçlarının yerine yenilerini ektirdi. Bugün, Kenan Şeranoğlu'nu görüp de tanıyana valla aşk olsun. O artık başka biri! Felç geçiren babası Barbaros Şeranoğlu ise Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi altında. 'Suçsuz olduğum halde 10 yıl hapis yattım' diyen Kenan Şeranoğlu yeniden piyasaya girdi. 'Jeunesse Global' adında bir piramit pazarlama sistemi kurdu.

29 MART'TA 3 BİN KİŞİNİN KATILIMI İLE TOPLANTI

Jeunesse Global'in İstanbul'da 29 Mart'ta 3 bin kişinin katılması beklenen bir toplantı yapacağı da öğrenildi.

KRALLAR GİBİ AĞIRLANIYORDU

Tarkan'ın o dönemde çok meşhur olan şarkısı 'Şımarık' ile doğum gününde dans edişi günlerce konuşulmuştu. Lamborghini'den inip Ferrari'ye binişini, gece kulüplerinde krallar gibi ağırlanışını, korumalar ile gezişi hala unutulmadı.

1998'DE TUTUKLANDI

Türkiye, Şeranoğlu'nu, Eylül 1997'de İzmir Hilton Oteli'nde 31'inci doğum gününü mankenlerle kutlayan, tuhaf ceketli, dev cüsseli adam olarak tanıdı. Tarkan'ın o dönemde meşhur olan şarkısı 'Şımarık' ile doğum gününde dans edişi unutulmadı. Lamborghini'den inip Ferrari'ye binen, gece kulüplerinde krallar gibi ağırlanan Şeranoğlu'nun saltanatı uzun sürmedi.

ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI

'Saadet zinciri' Titan ile aralarında Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın da olduğu binlerce kişiyi dolandıran Şeranoğlu, 1998'de tutuklandı.

10 YIL HAPİS YATTILAR

Kenan Şeranoğlu ve babası Barbaros Şeranoğlu 5.5 ayda 16 bin kişiyi, zamanın parasıyla 4.4 trilyon lira dolandırmaktan 25'er yıl hapis cezası aldılar. Baba-oğul 10 yıl hapis yattıktan sonra 2008'de tahliye oldu.