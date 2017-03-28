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Bakan Arslan'dan flaş açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 11:05
Bakan Arslan'dan flaş uçuş yasağı açıklaması!
Bakan Arslan'dan flaş uçuş yasağı açıklaması!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle 'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi. Bakan Arslan ayrıca Haydarpaşa için de tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CNN Türk canlı yayınında, soruları yanıtladı.

"İNGİLTERE'NİN BU YASAĞI KIS SÜREDE KALDIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

ve 'nin uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili konuşan Bakanı Arslan, bugün teknik bir ekip İngiltere'ye gideceğini söyledi. "İngiltere'nin yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. Görüşmelerimiz bunu gösteriyor " diyen Arslan, ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabileceğini belirtti.

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