Bakan Arslan'dan flaş uçuş yasağı açıklaması!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle İngiltere'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi. Bakan Arslan ayrıca Haydarpaşa için de tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CNN Türk canlı yayınında, soruları yanıtladı.

"İNGİLTERE'NİN BU YASAĞI KIS SÜREDE KALDIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

ABD ve İngiltere'nin uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili konuşan Bakanı Arslan, bugün teknik bir ekip İngiltere'ye gideceğini söyledi. "İngiltere'nin yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. Görüşmelerimiz bunu gösteriyor " diyen Arslan, ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabileceğini belirtti.