Fadıl Akgündüz tahliye oldu!

Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak bilinen iş adamı Fadıl Akgündüz'ün tahliyesine karar verildi.

Yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz 21 Aralık 2015 tarihinden beri tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz tahliye edildi. 2003'te yurtdışındaki 14 bin gurbetçiden kâr ortaklığı vaadiyle 230 milyon Euro topladığı gerekçesiyle yargılanıp 15 ayda hapisten çıkan Akgündüz, 2010'da başlattığı Caprice Gold projesi için yargılanıyordu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.