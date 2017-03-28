Kara propagandaya karşı dev kampanya

Yurtdışında Türkiye’ye karşı başlatılan kara propagandaya karşı dün başlatılan imaj kampanyası çerçevesinde küresel şirketlerin CEO’ları dünyaya Türkiye’yi anlatacak

Türkiye'ye karşı yurtdışında başlatılan kara propagandaya karşı Türk sanayiciler bir araya gelip dev bir imaj kampanyası başlattı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, terör örgütlerinin kazanmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İnatla, ısrarla sonuna kadar, ABD'den Almanya'ya, İzlanda'ya, Rusya'ya, Dubai'ye, Bahreyn'e, Riyad'a kadar dünyanın her yerindeki dostlarımıza 'gelin bu tuzağa düşmeyelim' diyeceğiz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, dün başlatılan ve bir yıl sürecek Türkiye İmaj Kampanyası'nda 7 ülkede 500 milyon kişiye doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Büyükekşi, "Kampanya sonunda 2.7 milyar erişim sağlamayı planlıyoruz. Kampanyamızla ülkemize karşı yapılan kara propagandaya etkili bir karşılık vermiş olacağız" dedi.



TÜRKİYE'YE GÜVENİYORLAR

'Siz de Türkiye'ye gelin, kendi hikâyenizi keşfedin' sloganıyla küresel şirketlerin üst yöneticilerinin Türkiye'yi anlattığı imaj kampanyasının toplantısında konuşan Büyükekşi, "Türkiye'ye, ülkemize inanmış küresel şirketlerin CEO'ları anlatıyor" dedi. Bu kişilerin spekülasyonlara pabuç bırakmadığını dile getiren Büyükekşi, "Her şeye rağmen Türkiye yoluna devam ediyor" dedi. Büyükekşi, çekimlerle birlikte oluşturdukları reklam filmlerinin Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikeri'nde TV ekranlarında ve sosyal medyada yayınlanacağını bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim Mete ise "Türkiye'ye güven olmaz diyenlere inat, 'Türkiye'ye güveniyoruz' diyoruz. Türkiye'de ekonomi çöktü diyenlere inat, 'büyümeye devam' diyoruz. Bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar yarının kazananları olacak" ifadelerini kullandı.



YATIRIMDAN MEMNUNUZ

Reklam filminde yer alan Vodafone CEO'su Colman Deegan, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz" derken, BNP Paribas Başkan Yardımcısı Jean Paul Sabet "Türkiye'deki yatırımımızdan memnunuz", Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Başkanı Harm Goossens ise "100 senedir buradayız. 100 yıl daha burada olacağız" ifadelerini kullandı.