Konutta yeni dönem yarım başlyor

Türkiye’nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracı için talep toplama süreci yarın başlıyor.

TOKİ garantörülüğünde Başakşehir'deki 'Park Mavera' konut projesinde evler pay pay satılacak. Vatandaşın yeni modele yoğun ilgi gösterdiği, günde 1200 kişinin bilgilendirme talep ettiği açıklandı. 27 aracı kurum da pay satışı için talepte bulundu.

Gayrimenkulde yeni yatırım aracı olan 'gayrimenkul sertifikası' için talep toplama süreci yarın başlıyor. Yeni dönemde ev almak için yeterli birikimi olmayan vatandaş konut projelerinden 'pay' satın alacak. İsteyen paylarını toplayıp ev sahibi olacak, isteyen payını satıp değer artışından faydalanacak. Bu modelle küçük yatırımcı büyük projelere ortak olacak. Gayrimenkul geliştiren şirketlere de finansman desteği sağlayacak modelin ilk adımı İstanbul Başakşehir'de atıldı. TOKİ ve Makro İnşaat ortaklığında hayata geçecek 'Park Mavera 3' projesinde sertifika modeli ilk kez uygulanacak. Yeni modele dahil olmak isteyenler için 29-31 Mart'ta talep toplanacak. 1 pay almak isteyen vatandaş 42.5 lira ödeyecek. 100 pay da 1 metrekareye denk gelecek. Projeden ev sahibi olmak için de en az 11 bin 58 pay biriktirmek gerekecek.

GÜNDE 1200 KİŞİ ARIYOR

Vatandaşların sertifika modeline yoğun ilgi gösterdiğini belirten Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, günde 1200 kişinin konuyla ilgili bilgilendirme talep ettiğini söyledi. Bugüne kadar sertifikanın duyurulduğu internet sitesini 500 bin tekil kullanıcının ziyaret ettiğini belirten Uyan, 27 aracı kuruluşun ise proje için talepte bulunduğu açıklandı. Park Mavare projesinde gerçekleştirilecek sertifika ihracında toplam tutarın 143.24 milyon lira olduğunu belirten Ercan Uyan, fazla talep gelmesi durumunda 95.99 milyon liralık ek ihraç daha gerçekleştirileceklerini dile getirdi. Her kesimden vatandaşa gayrimenkule yatırım imkanı sağlandığını belirten Uyan, "Sertifika ile 42 lirası olan üniversite öğrencisi de projeye ortak olacak. Üstelik bu Başakşehir ve çevresi ile ilgili bir durum da değil. Almanya'da yaşan biri de Başakşehir projesinden pay satın alacak" dedi.

MEGA PROJELERDE SERTİFİKA

TOKİ Başkanı Ergün Turan ise sertifikaların mega projelerde kullanılması için de çalıştıklarını söyledi. Modelin ilk uygulamasında TOKİ'nin garantör olduğuna dikkat çeken Turan, "Gayrimenkul sertifikası hem finansal piyasalar açısından, hem de gayrimenkul piyasası açısından da önemli bir hadise. Bu konuda öncü bir rol alıyoruz. Yıl içerisinde buna benzer şeyler olacak mı? Tabi. Yoksa bir tek ihraç yapıp bırakırsak, bu bir derinlik kazandırmaz. Bunun hemen peşinden ne olur diye baktığımız projelerimiz var" dedi. Gayrimenkul sertifikasının gong töreninin ise 4 ya da 5 Nisan'da yapılması planlanırken, gongu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalması bekleniyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

* Projesi için ruhsatını alan şirket SPK'ya başvurup ihraç izni alacak. Projenin belli bir bölümü sertifika ile satışa çıkacak.

* Projelerde sertifika ile satış başlamadan önce hangi dairenin kaç sertifika ile alınabileceği belirlenecek.

* Mesela A bloktaki 10 numaralı daire için 11 bin sertifika gerekse projeden ev almak isteyen o kadar sertifika biriktirecek.

* Aynı daireyi farklı kişiler isterse, başvuru önceliği esas alınacak.

* Proje tamamlandığında yeterli miktarda sertifika varsa tapu harcı ve KDV ödenip ev teslim alınacak.

* Ev alacak kadar sertifikası olmayanlar sertifika adedinin değerini alacak. Bunun için projedeki sertifalı satış kotasında bulunan daireler açık artırma ile satılacak. Açık artırmadan elde edilen gelirle sertifika sahiplerine paraları ödenmiş olacak.

* Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikalar için, talep toplama tarihleri olan 29 - 30 - 31 Mart 2017 tarihlerinde, Vakıf Yatırım aracılığıyla doğrudan alım yapılacak.