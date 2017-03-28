Köprüler 14 dijital OSB çıkaracak

Endüstriyel dönüşüm hamlesi Osmangazi ve Çanakkale 1915 köprüleriyle entegre oluyor. Köprü güzergâhlarına entegre olacak 14 yeni dijital OSB, 10 bin KOBİ’ye ev sahipliği yapacak

Türkiye sanayisine önemli bir dinamizm getirmesi beklenen endüstriyel dönüşüm hamlesinde ayrıntılar netleşiyor. Dev dönüşüm kapsamında kurulması planan Endüstri 4.0'a uyumlu 30 yeni OSB'nin adresleri belli olmaya başladı. Kurulduğu bölgeye ekonomik refah getirmesi beklenen dijital OSB'lerin 14'ü Marmara bölgesindeki ulaşım projelerinin etrafına kurulacak. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün güzergâhına üç yeni dijital OSB geliyor. Yine Osmangazi Köprüsü'nün çıkışlarında yer alan 6 kamu arazisi de dijital sanayi bölgesi ilan edildi. Yeni OSB'ler 10 bin KOBİ'ye ev sahipliği yapacak.



İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu kapsamda bazı OSB'lerin yapımına da başlandı. Yalova'da yaklaşık bin dönüm üzerine kurulacak olan Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) için kazma vuruldu. 15 bin kişinin istihdam edilmesi ve 250 sanayi kuruluşunun faaliyete geçmesi planlanıyor. Sanayiciler, Osmangazi Köprüsü üzerinden, İstanbul'un Anadolu yakasına 20 dakikada ulaşacak. En küçük parseli 4 bin 500 metrekare olacak şekilde tahsisi yapılan Avrasya OSB ise halkanın bir diğer üretim noktası olacak. 35 bin kişiye istihdam sağlanması beklenen yeni OSB, yaklaşık 234 hektar üzerine kurulacak ve 150'yi aşkın işletme faaliyet gösterecek.



EN BÜYÜK KOBİ VADİSİ YAZILIMLA YÖNETİLECEK

KOBİ Vadisi olarak ünlenen İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, iş süreçlerini entegre bir yönetime kavuşturmak için ERP sistemine geçti. İkitelli OSB ile yazılım ve teknoloji firması Uyumsoft arasında imzalanan proje ciddi bir tasarruf sağlayacak. ERP projesinde, İkitelli OSB'deki farklı birimler tek bir program üzerinden entegre olarak yönetilecek.



ÇANAKKALE GIDADA UZMANLAŞACAK

Çanakale Köprüsü'yle önemli bir lojistik avantaj sağlayacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için de tüm prosedürler tamamlandı. Özellikle Ezine, Ayvacık, Bayramiç ilçeleri hattında tarım ve hayvancılığın gelişmesi, tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünlerin işlenmesini hedefleyen OSB son teknoloji ile donatılacak.