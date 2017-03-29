1.5 milyon istihdam hedefinde rekora ulaşıldı. Bakan Müezzinoğlu, “27 Mart’a kadar 407 bin kişi işbaşı yaptı” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğinde rekora koşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu yıl sağlanan ek istihdam sayısının 407 bine ulaştığını açıkladı. Memur, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 3'lü Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Müezzinoğlu, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında, 1 Ocak- 27 Mart tarihleri arasında mevcut istihdama ek olarak 407 bin kişiye iş imkânı sağlandığını söyledi. "Hedefimiz 1.5 milyon rakamına ulaşmak" diyen Bakan Müezzinoğlu, "2017 yılı sonu itibarıyla işsizlik oranını yüzde 9.5 altına çekeceğiz" ifadelerini kullandı.



KAMUDA TEMİZLİK SÜRECEK

Çalışanların yakından izlediği kıdem tazminatıyla ilgili de konuşan Müezzinoğlu, "Burada temel felsefemiz alın terinin hakkının korunmasıdır. İşçimiz mağdur olmamalı, çalışanın hak ve hukuku korunmalı, sürdürülebilir olmalı. Bu hak ve hukukun güvencede olduğu, hakkaniyetli olduğu bir sistem temel bakış açımızı oluşturuyor. Ortak aklı ve ortak sonucu paydaşlarımızla bulacağız. Onun dışında konuşulan her cümle spekülatiftir. Bu atmosferde spekülasyon olmamalıdır" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamuda ihanet şebekelerinin yerleşmesine karşı yürütülen ihraç ve açığa almalarla ilgili ortak görüşün olduğunu dile getiren Müezzinoğlu, yanlış yapanın her türlü yanlışın bedelini ödemesi, kimsenin de haksızlığa maruz kalmaması konusunda da ortak akılla hareket ettiklerini söyledi.



TEHLİKELİ İŞTE ÇALIŞANA YÜZDE 6 ZAM MÜJDESİ

KİT'lerde çalışan sözleşmeli personele de müjdeli haberler veren Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Sözleşmeli personelin ücretleri yeniden düzenlenecek, işin tehlike sınıfına göre yüzde 6 fazla temel ücret verilecek. Yıllık izinler sonraki yıla devredilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline ödenen havacılık tazminatı da artırılacak."