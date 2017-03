Berat Albayrak: Dünya ekonomisi ve siyaseti için yeni bir dönem başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da gençler ve iş adamlarıyla buluştu, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, son 1 yıldır koparılan fırtınalara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve sağlam temeller üzerinde büyümeye devam edeceğini belirterek “Önümüzdeki 10 yıl dünya ekonomisi ve siyaseti için yeni bir dönem başlıyor” dedi.

Öğle saatlerinde Trabzon'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Ak Parti Gençlik Kolları tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 'Genç Kürsü- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışalım' adlı programda konuştu.

Referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, gençlere 18 maddelik değişikliği iyi okuyup analiz etmeleri tavsiyesinde bulundu. 15 Temmuz'un tarihi bir süreç olduğunu belirten Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Tüm maddeleri açıklamayacağım ama şu tavsiyede bulunacağım; akli selim her Türk vatandaşı açıp bu maddeleri okusun. Birileri gibi, kafadan retçiler gibi yapmamak lazım. Bu maddeler ne anlatıyor? Evet. Niçin evet? Niçin hayır? Bu 18 maddeyi okuduktan sonra sloganik değil hakikaten gelecek, ümit, umut, büyük Türkiye idealine hizmet edecek mi bu evet? Birilerinin sahte korkularına, özellikle son 15 yıldır sloganik ve provakatif, içi boş söylemlerine mi hizmet edecek? Bunu görmemiz lazım. Onun dışında istediğimiz kadar kendimizi parçalayalım, istediğimiz kadar laf gemisinde söz pişirelim, hakikat dairesinde, 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' manasında bunu değerlendirmemiz gerekir. Çünkü Türkiye özellikle 15 yıllık büyük Türkiye yolculuğunun son 3-5 yılında çok farklı badireler atlattı. Buna şahit miyiz? Özellikle son 40 yıldır bugünler için hazırlanan 2 tane büyük örgüt deşifre oldu. Biri PKK, diğeri FETÖ. Birisi demokrasi, saz, söz, güvercin hikayesinin arkasına sığındı, 7 Haziran'dan sonra hakiki resim ortaya çıktı. Diğeri de hayır, hasenat, himmet, diyalog ve sohbet çerçevesinde en kıymetli varlığımız olan, genç nesillerimizin beynini yıkayarak 15 Temmuz ile neticelenecek bir süreç var. Öyle bir süreç ki kendi milletine, kendi devletine ihanet edebilecek seviyede beyinleri yıkanmış, ihanet sarmalına sarılmış bir nesil. Onun için 15 Temmuz tarihi bir süreçtir."

ÇOK KRİTİK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Gençlere seslenen ve son yüzyılın en kritik genç nesli olduklarını vurgulayan Bakan Albayrak şöyle devam etti: "Çok kritik günlerden geçiyoruz gençler. Niye gençler? Kendime sorduğum sorudur. Her genç neslin kendine sorduğu bir sorudur; 'En zor bizim zamanımız.' Ama iş bir önceki nesle gittiği zaman, herkes kendi nesli özelinde bir sonraki nesli hor görür. Rahmetli ninem bile babama şunu derdi; 'Habu babanız neler çekti?' Hep bu eleştirisel bakış açısıyla size bakılır. Ancak her nesil kendi içinde zorluk ve sıkıntılar yaşasa da benim kanaatim, son 100 yılın en önemli, en kıymetli, en kritik genç nesli sizin neslinizdir. Bunu çok net söylüyorum. Sizi gaza getirmek için falan değil. Bugün ülkemizde ve bölgemizde küresel düzeyde yaşanan büyük bir yüzyıllık kırılmanın eşiğindeyiz. Ve tüm bu arifeyi yaşarken toplumu, ülkeyi geliştirecek olan en önemli nesil olan genç nesil sizlersiniz. Onun için fikir sahibi olacağız. Sloganik olmayacağız. Fikir sahibi olmanız için öncelikle de bilgi sahibi olmanız lazım."

'YALANLARA KULAK ASMAYIN, ASANLARI UYARIN'

Tarihi bir dönemden geçildiğini ifade eden Bakan Albayrak şunları söyledi: "Son 100 yılın en kritik gençliği iseniz tarihi dönemlerden geçtiğimiz bu dönemlerde, sizde 60 sene sonra, 50 sene sonra torunlarınıza bugünleri ağlayarak anlatmak istemiyorsanız, Türkiye'nin 15 yılda nereden nereye geldiğini kalbinde zerre vicdanı olan herkese şunu sormak lazım; '15 Sene öncesinin Türkiyesi, demokrasi olarak, istikrar olarak neredeydi, bugün nerede?' Eline vicdanına götüren herkes bu soruya samimiyetle cevap vermeli. Geldiğimiz bu büyük kırılma ve gideceğimiz istikamette kimler yolumuza taş koydu? Kimler sesimizi kısmaya çalışıyor? Kimler, ihanet şebekeleri ve maşalar, bu ülkede geleceğin nesline kast etmeye çalışıyor ? Bunu görmemiz lazım. Esas konu budur. 16 Nisan da bu istikamette, tam da bu istikamette bugün sahip olunan güçlü liderliğin yanıltmaması gereken resimdir. Bu düzenleme bugün Cumhurbaşkanından sonrası için geçerlidir. Bu ülkenin başında öyle bir lider var ki? Belediye Başkanı olduğundan bugüne kadar oturduğu makamlardan güç alan değil güç veren lider oldu. Sakın yalanlara kulak asmayın, asanları uyarın."

'GÖNÜLDEN TRABZONSPORLUYUZ'

Konuşmaları sonrasında Trabzonsporlu olduğu hatırlatılan ve kulübe destek açısından değerlendirmesi sorulan Bakan Albayrak şu yanıtı verdi:

"Gönülden Trabzonsporluyuz. Desteklemeye devam edeceğiz. Eskisi kadar vaktimiz yok. Eskiden belki maçlara geliyorduk ama vaktimizin önemli kısmını Enerji Bakanlığı için dört bir tarafı gezerek harcıyoruz. Büyük oğlan Ahmet Akif başımın etini yiyor, 'maça gitmedik' diye. Trabzonspor'un coşkulu atmosferinin olduğu yeni stadımızda bir maça da gelmek istiyoruz. Trabzon'un dışındakiler, gurbetteki Trabzonsporluluk daha da önemli. Yurt dışındaki gurbettekiler için daha fazla. Trabzon iyi oldukça, saha neticeleri, oynadığı futbol, şehrin bütünleşmesi daha iyi olacak. Trabzon'un birkaç konuda mesafe kat etmesi lazım ki şampiyonluk gelsin. Bir şehrin bütünleşmesi lazım."

BU ÜLKENİN REJİMİ CUMHURİYET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 16 Nisan'da 'evet' çıkması halinde rejimin değişeceği yönündeki iddialara ilişkin soruyu da, "Yalandan kim ölmüş? Bu ülkenin rejimi Cumhuriyet. Cumhuriyet ne demek? Adı üstünde cumhurdan, halktan gelir. 80 yıldır ilk defa bu dönemde milletin iradesinin Ankara'daki bürokratik oligarşiden alınarak halka teslim edildiği bir dönem. Cumhuriyetten geri dönüş yok. 15 Temmuz'da kalkışma yapanlara karşı bu millet çıplak elleriyle tanklara, toplara, F-16'lara karşı durdu mu? Adam 'rejim değişecek' diyor. Ne değişecek? Sistem değişecek" diyerek yanıtladı.

'BUGÜNKÜ SIKINTI OLMAYACAK'

Albayrak, salondaki bir öğrencinin, 'Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkileri nasıl olacak?' şeklinde sorusu üzerine de, "Yeni sistem icrai olarak Cumhurbaşkanı dışında bakanlar falan seçilmiş olmadığı için, Başkanın verdiği yetki kadar fonksiyonu ifade edecek. Aynı milletvekili gibi yasal sorumluluklar ve hükümlüklerle. En güzel tarafı ne olacak biliyor musunuz? Bugünkü sıkıntı olmayacak" ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK ARSİN'DE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARIYLA BİRARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gençlerle buluşmasının ardından Arsin ilçesinde sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda katılımcılara seslenen Bakan Albayrak, Türkiye'nin bir noktaya sürüklenmeye çalışıldığını dile getirerek "Hiçbir rasyonel dataya, bilgiye, resme dayanmadan oluşturulan bu hava neye dayanıyor ? Arkasında ne var ? Görmemiz lazım. Ey Avrupa, '90'larda bizi almadığınız gerekçelere, siz uyuyor musunuz?' diye sormak lazım. 'Türkiye'nin ekonomisi kötü, sizi alamayız' dediler. Bütçe açıkları yüzde 3 ile 5. Türkiye bugün neredeyse denk bütçeyle süper bir mali disiplin borç stoku yüzde 30'larda. Son 1 yıldır koparılan fırtınalara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü sağlam temeller üzerinde büyümeye devam edecek. Dünya yeni bir döneme doğru gidiyor. Önümüzdeki 10 yıl dünya ekonomisi ve siyaseti için yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ticaret ve ekonomik savaşları yeni bir hal alacak" şeklinde konuştu.

Kalbinde vicdanı olan her bireyin elini yüreğine götürüp 15 yıldaki süreci okumasını isteyen Bakan Albayrak, "Dere akıyor, yatağını buluyor ve bulacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu 10 yıl içerisinde ihtiyacımız olan tek şey lazım. 10 yıldır uğraşıpta yapamadıkları şey. Bu ülkenin, milletin birliği. Birlik ve beraberlik içerisinde yola devam edersek Allah'ın izniyle bunu durduramayacaklar, engelleyemeyecekler. 16 Nisan karşımızda iki tane tercih var. Kalbinde vicdanı olan her bireyin elini yüreğine götürüp şu 15 yıldaki süreci okuması lazım. Yetkilerin ve gücün birilerinin elinde, Ankara'da bürokrasinin elinde oyuncak olmaması için hakki cumhuriyete sahip çıkan bir değerlerle yani halkın iradesi cumhuriyet o demek. Cumhuriyet diyorsun ama manasının 'm'sinden haberin yok. Cumhuriyet demek halk, millet demek. Ama her fırsatta milletin iradesinden kaçıp da cumhuriyeti ağzından düşürmeyenlere karnımızın tok olması lazım. 15 yıllık süreçte Türkiye'de bir devrim olduysa milletin devrimi olmuştur. Cumhuriyetin hakiki devrimi olmuştur. Türkiye'nin rejimi cumhuriyettir. Bunu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez" diye konuştu.

"ARIZALI SİSTEM RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DOLAYI İYİ GİDİYOR"

"15 senedir bu sistem Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı, o arızalı sistem iyi gidiyor" diyen Bakan Albayrak, "Yaka salmadan, dinlenmeden koşturan bir liderlik var. Hepsinin ötesinde birileri 15 Temmuz'da delik ararken gizlenmek için darbenin göbeğini göbeğine gidecek cesareti olan bir lider var. Allah başımızdan eksik etmesin. Hepinizin şirketi var onun başında 3 kişi olur mu? En kıymetli varlığımız bu devleti çoklu yönetim noktasında paramparça edecek bir istikrarsız sisteme mahkum edeceğiz. 15 senedir bu sistem Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı o arızalı sistem iyi gidiyor. Ya sonra. Türkiye'de devletimizi ve sistemimizi kurumsallaştırmamız lazım. Birileri kişisel hesabını, egosunu, kibrini 'evet' 'ama'nın arkasına saklıyorsa ülkenin menfaatini ucuz kişisel menfaatinin önüne koyuyorsa onlara yapacak bir şey yok. Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.