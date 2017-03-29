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Beyin ve yapay zekâ birleşecek

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017
Beyin ve yapay zekâ birleşecek
Beyin ve yapay zekâ birleşecek

Uzay Araştırma Teknolojileri Kuruluşu (SpaceX) ile Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, insan beyni ve yapay zekayı birleştirecek teknoloji şirketini kurdu. Neuralink isimli şirket, ilk olarak epilepsi ve parkinson gibi beyin bozukluklarını tedavi edebilmek için beynin içine yerleştirilecek gelişmiş implantlar üretecek. Neuralink'in geliştireceği teknolojinin, insanların beynine yerleştirilen elektrotlar ve yapay sinir ağları ile beynin doğrudan bilgisayara veri aktarabileceği veya bilgisayardan beyne veri transferi yapabileceği ileri sürülüyor.