Halkbank'a FETÖ'cülerden büyük komplo!

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına hedef olan ve hisselerde kısa süreli değer kaybına uğrayan Halkbank bir kez daha saldırı altında. Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD yapılanması tarafından desteklendiği belgelenen Savcı Bharara'nın vekili New York Güney Bölge Savcısı Vekili Joon H. Kim tarafından gözaltına alınan Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Hakan Atilla, ABD New York’ta bulunan John Kennedy Havalimanı’nda çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasının ardından 17-25 Aralık FETÖ komplosunu akıllara getirdi

New York JFK havalimanında işadamı Rıza Sarraf davasıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atilla, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim James C. Francis'in karşısına çıkarıldı. Mahkemede Atilla'ya yöneltilen suçlamalar yüzüne okundu. Atilla'nın JFK havalimanından Türkiye'ye gitmek üzere ayrılacağı sırada gözaltına alındığı öğrenildi

VEKALETEN FETÖ DESTEKLİ BHARARA'NIN YERİNE GEÇMİŞTİ

Atilla'nın gözaltına alınmasına ilişkin dava dilekçesi, geçtiğimiz haftalarda Trump yönetimi tarafından görevden alınan FETÖ tarafından desteklendiği belgelenen New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın yerine vekalet geçen ABD'li savcı Joon H. Kim tarafından yazıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesindeki basın bildirisinde, söz konusu dilekçenin New York Güney Bölge Savcısı Vekili Kim ve FBI New York Birimi'nin Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr. tarafından birlikte ifşa edildiği duyuruldu.

HALKBANK HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 10.6 düşüşle açıldı, bu 18 Temmuz'dan beri en büyük düşüş oldu. Şu anda ise düşüş yüzde 16'nın üzerine çıktı. Halkbank hisseleri dün yüzde 5.2 yükselişle 9 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 12.06 liradan kapandı.



17-25 ARALIK FETÖ KUMPASININ İKİNCİSİ!

Halkbank'a dönük ABD'nin aldığı karar ve sonrasında yaşanan değer kaybı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasını akıllara getirdi.



Türkiye'yi hedef alan 17-25 Aralık kumpasıyla devre dışında bırakılmak istenen en 'stratejik' kurumlardan biri de Halkbank'tı. FETÖ yapılanmasının hedefi olan Halkbank hisseleri yüzde 12,34 değer kaybetmişti. Ardından önce günlük yüzde 4 değer kaybeden Halkbank hisselerinde düşüş ikinci seansta da hızlandı. Halkbank hisseleri yüzde 12,34 kayıpla 13,80 liraya düştü. Dün yaşanan olay, 17-25 gibi Türk ekonomisine karşı yeniden bir planlama yapıldığını gözler önüne serdi.

ESKİ YÖNETİMİN SON HAMLESİ

Savcı Kim, görevden alınan Bharara ile yıllarca birlikte çalışmış bir isim olarak biliniyor. Bu skandal karar, eski yönetimin FETÖ destekli Savcı Bharara'nın vekili Kim aracılığıyla Türkiye-ABD ilişkilerini sabote etmek için yapılan son hamle olarak yorumlandı.



FETÖ'CÜ HAİNLER SEVİNÇLE KARŞILADI



Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanması FETÖ'cü hainler tarafından sevinçle karşılandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD yapılanması üyeleri, tutuklama kararının hemen ardından mahkeme kararını sosyal medya üzerinden yaymaya başladı.

HALKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın görev için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmasıyla ilgili Halkbank'tan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Sayın Mehmet Hakan Atilla'nın ilk duruşması yapılmış, iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir. Konuyla ilgili, Bankamızca ve devletin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu konuda resmi bilgiye henüz ulaşılamamıştır. Bilgi temin edildiğinde, en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süre zarfında, Bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız"