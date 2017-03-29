KOSGEB'de 15 günde 64 bini aşkın işletmeye kredi kullandırıldı

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan kredilere ilişkin, "Son 15 günlük sürede 64 binin üzerinde işletmeye kredi kullandırıldı" dedi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan krediler ile Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanan kredilere hem talebin hem de bankaların kredi verme iştahının güçlü şekilde devam ettiğini bildirdi.

UYGULAMADA AKSAKLIK YOK

TBB'ye gelen başvurularda faiz ödemeleri KOSGEB tarafından sağlanan kredilere bankaların ilgisinin az olduğu veya süreçlerin yavaş işlediği hakkındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aydın, kısa bir sürede çok sayıda talep geldiğini, bunların işleme alındığını ve uygulamada bir aksaklıkla karşılaşılmadığını aktardı.

İŞTE ARACILIK EDECEK BANKALAR



TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan krediler için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi, Halkbank, Vakıfbank, Finansbank ve Denizbank'ın aracılık edeceğini bildirdi.

64 BİN İŞLETMEYE KREDİ KULLANILDI



Aydın, kredi kullandırma işleminin mart ayının ikinci haftasında başladığını, son 15 günlük sürede 64 binin üzerine işletmeye kredi kullandırıldığını, inceleme aşamasında olan 40 bine yakın dosyaya ilişkin kararın da kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.



Bankalar ile kredi görüşmesine başlayan 191 bin işletme bulunduğunu belirten Aydın, "Sektörümüzde çok iyi niyetli bir yaklaşım ve çaba var. Bankalarımıza ve ilgili kurumlarımıza karşı anlayışlı olalım. Ekonomik olarak faaliyetini sürdürme imkanı olan müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.