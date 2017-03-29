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Milyonlarca kişinin borcuna af geliyor! İşte 'de yeni dönem

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 10:39
Milyonlarca kişinin borcuna af geliyor! İşte GSS'de yeni dönem
Milyonlarca kişinin borcuna af geliyor! İşte GSS'de yeni dönem

1 Nisan’da gelir testi zorunluluğu kalkıyor, aylık prim 53.33 liraya düşüyor. İşte Genel Sağlık Sigortası affı ile ilgili tüm ayrıntılar...

1 Nisan'da başlayacak yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na () bağlı, bir işyerinde çalışanlar ile emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Genel Sağlık Sigortası () kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden zaten yararlanıyor. Bu kişiler için herhangi bir değişiklik olmayacak. 1 Nisan'da başlayacak yeni düzenleme ise çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayanları ilgilendiriyor.

Bugüne kadar uygulama nasıldı?

Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan kişiler, 2012 yılında uygulamaya giren GSS kapsamında, gelir testi yaptırıyor, gelirlerine göre sağlık sigortası için aylık prim ödüyor ve bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyordu.

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