Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Rusya tahıl ürünlerinin ithalatıyla ilgili yakın zamanda Türkiye ile istişareye başlayacaklarını açıkladı.

Türk ve Rus Ekonomi Bakanlıkları arasında konuya ilişkin istişarelerin yakında başlayacağını belirten Gruzdev, "Henüz Türk yetkililerden Rus tahıl ürünleriyle ilgili yeni vergi düzenlemesinin nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgi almadık." dedi.

GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLAYACAK

Rus tahıl ürünleri ithalatında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye ve Rusya Ekonomi Bakanlıkları arasında istişarelerin yakın zamanda başlayacağı bildirildi. Konuya ilişkin Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rus tahıl ürünlerinin ihracatı açısından Türkiye pazarını kapanmış olarak görmediklerini dile getirdi.



Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Bakanlığının Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını açıklamıştı.



Buna göre Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği iddia edilmişti.

YASAK DEVAM EDİYOR



Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye'ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.