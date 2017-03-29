Şehircilikte yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Şehircilik Anayasası’ ile yeni bir dönem başlatmak için düğmeye bastı. Buna göre istismara konu olan mescit alanına oda yapılmasının önüne geçilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Şehircilik Anayasası'nı hazırlamak için yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı ile şehircilik anlayışında yeni bir dönem başlıyor. Yeni anasayada, inşaatlarda istismar konularından biri olan mescit alanları ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Daha önce emsal harici olarak kat ve alan sınırı gözetilmeden her katta müteahhide ilave kazanım oluşturan mescit alanları, artık yüzde 30'luk emsal harici alana dahil edilecek.



Yatay mimari teşvik edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirleşmede dikey yerine yatay mimariye geçilmesi talimatı üzerine hazırlanan çalışma ile inşaatlarda suiistimallerin de önüne geçilecek. Yeni yönetmelikle şehirleşmede dikey yerine yatay mimari teşvik edilecek. Örneğin 10 bin metrekarelik bir inşaat alanı hakkında yapı yüzde 40'lık alana oturtulduğunda 20 kat çıkılırken, bu rakam yüzde 50'ye yükselse dahi yapı enine genişletilerek 15 kata düşecek.



Balkonlar odaya dönüştürülemez

Özellikle Ankara'da emsal harici sayılan balkonlarla ilgili de önemli bir değişiklik yapılacak. Mevcut projelerde balkonlar koridorun ucuna konularak odalardan bağımsız yapılırken, koridorun hemen önüne alçıpanla kapı yapılarak balkon odaya dönüştürülebiliyordu. Şimdi ise balkona bağımsız bölümlerden girişe izin verilmeyecek. Böylece balkonların odaya dönüştürülerek yapı iznine aykırı şekilde ev satılması önlenecek. Eğimli araziler için ise kademeli inşaat uygulaması başlatılacak. Bu uygulama ile arkadan 5, önden 10 kat görünen binalara da son verilecek.