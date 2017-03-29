Yabancı ‘yatırıma devam’ dedi

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren küresel şirketler, ülke ekonomisine duydukları güvenin etkisiyle yatırımlarının artarak devam edeceğini söyledi. Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Türkiye'ye gelecek için yatırım yaptıklarını belirtti. Birçok alanda yatırım hedeflerinin bulunduğunu belirten Kim, "Türkiye orta ve uzun vadede potansiyele sahip. Yatırımlara devam edeceğiz" dedi. Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Felix Allemann da Türkiye'nin iyi gelişen bir ekonomisi bulunduğunu ifade etti. Allemann, "Biz 108 yıldır Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Gelecekte, geçmişe göre daha çok yatırım yapacağız" diye konuştu. Novartis Türkiye Ülke Başkanı Peter Catalino ise Türkiye'de her yıl yatırımlarını artırdıklarını, geçen yıl yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildirdi. Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon da Türkiye'nin kendisinin ikinci evi olduğunu kaydetti.