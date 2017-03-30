‘Dünya burayı gıptayla izliyor’

SABAH ekibiyle birlikte 3. Havalimanı’nı havadan denetleyen Bakan Arslan, “Dünya bizi gıptayla izliyor. Büyük dilimin İstanbul’a kayacağını hesaplayanlar ise ‘eyvah’ diyor” dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, SABAH Özel İstihbarat ekibiyle birlikte İstanbul'da yapımı süren 3. Havalimanı'nı denetledi. Önce helikopterle havalimanı üzerinde ekibimiz ile uçuş yapan ve dev inşaatta gelinen son aşamaları paylaşan Ahmet Arslan, ardından şantiye sahasına inerek denetleme yapıp önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Arslan 76.5 milyon metrekarelik bir alana kurulu olan havalimanının ilk bölümünün tamamlandığında yıllık 90 milyon yolcu ağırlayacağını, projenin tam anlamıyla bitmesi halinde ise bu rakamın 200 milyona çıkacağını söyledi. Limanın ilk bölümünün 2018 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Arslan, şu anda şantiyede 7/24 olmak üzere 23 bin işçi çalıştığını, bu rakamın yazın 30 bine ulaşacağını belirtti. Bakan Arslan, işletme açıldığında 100 bin işçiye yeni iş imkânı, dolaylı etkilerle 1.5 milyon kişiye gelir kaynağı sağlanacağını ifade etti.



PASTANIN BÜYÜK DİLİMİ İSTANBUL'UN

Bakan Arslan, dünyanın Türkiye'yi kıskanma nedenini şu şekilde açıkladı: "Yolcu ve havayolu şirketleri en avantajlı yer neresiyse oraya gelir. İşte o avantajlı yer İstanbul 3. Havalimanı… Dünyanın havacılık pastasını paylaşmaya alışanlar büyük dilimin İstanbul'a kayacağını hesaplayanlar 'eyvah' diyor."



DÜNYANIN RAHATSIZLIĞI 'HUB HAVALİMANI'

Bakan Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Havacılığın merkezi Portekiz civarındaydı. Yıllar geçtikçe dünya havacılığının ağırlık merkezi Türkiye oldu. Dünyanın rahatsız olmasının nedeni de hub havalimanı olması. Hub havalimanı demek şu; dünyanın bütün havalimanlarından oralara uçuşların gelmesi ve oradan dünyanın her yerine dağılması… İşte 3. Havalimanı öyle bir fonksiyon yerine getirecek."



GIPTAYLA İZLİYORLAR

Arslan şunları söyledi: "Dünya sadece bu havalimanını kıskanmıyor. Türkiye'deki havacılık sektörünün geldiği noktayı kıskanıyor. Sebebi de şu; 25 havalimanı varken bugün 55 havalimanı var. Bununla da yetinmiyoruz, denizin üzerine bir havalimanı yaptık, şimdi ikinciyi yapıyoruz. O da yetmiyor Akdeniz'de Çukurova bölgesine havalimanı yapıyoruz. İnşaatı devam eden havalimanlarımızla birlikte 59'a çıkıyor havalimanı sayısı. Türkiye'de havacılık bu kadar büyüyüp bunun pik noktası olan İstanbul'da 3. bir havalimanı ve yılda 150 milyon yolcu hizmet edebilecek, gerektiğinde 200 milyona kadar da çıkabilecek bir havalimanını yapıyor olunca dünya bizi gıptayla izliyor. Aynı zamanda kıskanıyor."