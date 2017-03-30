Emekliye 101 TL’ye tatil

Ucuz tatil imkanı isteyen emeklilere iyi haber geldi. Türkiye Emekliler Derneği’nin anlaşması ile emekliler günlüğü 101 liraya hem de doktor kontrolünde beş yıldızlı otellerde tatil yapabilecek

Emekliler için tatil kampanyası başladı. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) bir turizm acentesiyle imzaladığı protokol kapsamında, emekliler günlüğü 101 liraya hem de doktor kontrolünde tatil yapabilecek. 4 gece 5 gün tatil için toplam 555 lira ödeyecek olan emekliler, 5 taksitte parayı verebilecek. Emekliler, kampanya kapsamında ilk olarak Alanya'yı tercih etti. Gazipaşa Alanya Havalimanı üzerinden Alanya'ya gelen emeklileri, TÜED Başkanı Kazım Ergün karşıladı. Proje koordinatörlerinden Çiğdem Taşar, şu açıklamalarda bulundu: "Emeklilerimiz sürekli doktor kontrolünde olacak. Türkiye'deki 11 milyon 800 bin emekliden yüzde 20'si ömrü boyunca bulunduğu il ve ilçe dışına çıkamıyor. Yüzde 70'i ise ömrü boyunca hiç tatile çıkamıyor. Bu kişilere uygun fiyatlarla, uygun tatil fırsatları sağlıyoruz, 5 taksit yapıyoruz. 960 bin üyesi bulunan TÜED'in, 100 bin emeklisinin yıl içinde tatile gitmesini hedefliyoruz."