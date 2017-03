‘Halk’a zaman ayarlı saldırı

16 Nisan referandumu öncesinde Halkbank yine hedefte. Trump’un kovduğu, FETÖ bağlantılı savcı Bharara’nın ekibi boş durmayıp Türkiye-ABD ilişkilerine zaman ayarlı saldırı peşinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık'ta hedef tahtasına oturttuğu Halkbank, 16 Nisan'daki referandum öncesinde yeniden saldırı altında. 21 Ocak'ta göreve başlayan Trump yönetimi, Barack Obama yönetiminin kalan son izlerini silmek için harekete geçse de FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Preet Bharara'nın ekibi boş durmuyor. İşadamı Reza Zarrab soruşturmasındaki iddianame 'copy paste' bir şekilde yeniden hazırlattırılıp Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Hakan Atilla, ABD New York'ta bulunan John Kennedy Havalimanı'nda tutuklattırıldı. Bankaya yapılan operasyonun 16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala olması ise "neden şimdi" sorusunu akla getirdi.



SIK SIK GİDİYORDU

Halkbank'ın genel müdür yardımcısı Atilla konumu gereği sık sık yurtdışına giden bir isimdi. Atilla, 2014- 2015 ve hatta geçen yılın mart ayında Rıza Zarrab'ın tutuklanmasının ardından, eylül de bu ülkeye ziyarette bulunmuştu. Atilla'nın o dönemde değil de, referanduma iki hafta kala tutuklanması, operasyonu da açıkça gözler önüne seriyor.



COPY PASTE İDDİANAME

Atilla'nın gözaltına alınıp tutuklatılmasında Trump yönetimi tarafından görevden alınan FETÖ tarafından desteklendiği belgelenen New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın yardımcısı ABD'li savcı Joon H. Kim'in Zarrab soruşturmasından 'copy paste' yaparak alelacele hazırladığı bir iddianame bahane edildi. Kim, bir önceki yönetimin adamlarından. Donald Trump öncesi iki dönem ABD Başkanlığı yapan Barack Obama'nın atadığı isimlerdendi. Görevden alınan Bharara'yla yıllarca çalıştı.



HALKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın görev için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmasıyla ilgili Halkbank'tan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Sayın Mehmet Hakan Atilla'nın ilk duruşması yapılmış, iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir. Konuyla ilgili, bankamızca ve devletin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu konuda resmi bilgiye henüz ulaşılamamıştır. Bilgi temin edildiğinde, en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süre zarfında, bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."



17-25 ARALIK'LARI UNUTMAMIZ LAZIM

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 17-25 Aralık yargı darbesini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bankaya niye operasyon yapılmıştı o günlerde? Türkiye-Kuzey Irak petrol anlaşmaları, oradaki paranın Halkbank üzerinden işlem görmesi ve İran ile ticaret... Bahanelerle Türkiye'nin istikrarına, gücüne, ticaretine karşı bir operasyon yapıldı. Bugünkü olay da şunu hatırlatıyor, 17-25 Aralıkları da unutmamız lazım."



ABD'Lİ BAKANA SORACAĞIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konunun başkonsolosluk ve büyükelçilik tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Başkonsolosluğun bilgi alma yönünde sıkıntı yaşadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Mahkemede herhangi bir karar alınmadı, 10 Nisan'a ertelendi. Biz de çok yakından takip ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti sırasında da bu konuyu gündeme getireceğiz, ne olduğunu da soracağız" diye konuştu.



KABALIK VE SAYGISIZLIK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'ye gidişinin illegal olmadığını belirterek, "Yasal olarak oraya gitmiş. Madem müttefiktik, dosttuk, böyle bir durum varsa niye bana bunu söylemedin? Niye saklıyorsun? Kabalık ve saygısızlık. Yapılan muamele kötü, ama sonuçlarını görmeden bir ülke meselesi olarak görmek zor" diye konuştu.