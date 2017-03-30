İngiltere’ye giderayak serbest ticaret şoku

Birleşik Krallık, 44 yıldır üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini dün resmen başlattı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesi çerçevesinde ayrılma sürecinin başlatılması talebini içeren mektubu Brüksel'e iletti. Bildirimle birlikte 2 yıl sürmesi öngörülen Brexit süreci resmen başlarken AB'nin İngiltere planı da sızdı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) çıkış pazarlıkları sırasında nasıl bir yol haritası izleyeceğine yönelik hazırladığı 9 sayfalık metinde, AB'nin İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapmayacağı belirtildi. AP'nin kararı geçiş düzenlemesine üç yıllık sınır koyuyor. Yani Avrupa üç yıl içinde tamamen çıkışı öngörüyor. Önümüzdeki iki yıl içinde de STA'ya "hayır" diyor. Metinde AB üyesi olmayan bir ülkenin birlik üyelerine tanınan hakları kullanamayacağı belirtiliyor. AB bütçe komiseri Günther Oettinger, İngiltere'nin 50. maddesindeki mektubunu "Avrupa için bir bütün olarak ve özellikle İngiltere için olumsuz bir mesaj" olarak nitelendirdi. Oettinger, İngiltere'yi önümüzdeki haftalarda ve aylarda birçok zorlu görüşme beklediğini söyledi.