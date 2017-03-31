16 Nisan Türkiye için milat olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay “17 Nisan’dan itibaren Türkiye, istikrarlı bir iktidar, güçlü demokrasi ve sarsılmaz ekonomisiyle geleceğini daha net bir şekilde tayin etme imkânına sahip olacak” dedi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin terör örgütleriyle güçlü bir mücadele sürdürürken, lider ülke olma vasfıyla coğrafyanın yeniden şekillenmesinde aktif bir rol üstlendiğini kaydetti. Referandum arifesinde başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere ticaretin yoğun olduğu birçok ülkede Türkiye aleyhinde olumsuz siyasi kampanyalar yürütüldüğünü dile getiren Başkan Burkay, "Bu algı operasyonları, başta uluslararası işbirliklerimiz olmak üzere toplumlarımızın birlikte yaşama arzusunu, ortak demokrasi kültürünü ve ekonomik gelişimi tehdit etmektedir. Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı sınavlardan alnı ak, başı dik bir şekilde çıkan ülkemiz, 16 Nisan'daki referandumun ardından yoluna emin adımlarla devam edecektir" dedi. Burkay "İnanıyorum ki 17 Nisan'dan itibaren Türkiye, istikrarlı bir siyasi iktidar, güçlü demokrasi ve sarsılmaz ekonomisiyle geleceğini daha net bir şekilde tayin etme imkanına sahip olacaktır" diye konuştu.



EKONOMİMİZ BÜYÜYECEK

Bursa iş dünyası olarak "zaferin cephanesi üretimdir" anlayışı ile Türkiye için çalışmaya ve üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Başkan Burkay, şöyle devam etti: "Türkiye'nin uluslararası pazarlarda hak ettiği konuma ulaşması için kamu ve özel sektör el ele vererek ekonomimizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığımızın ticaret hacmimizin yüzde 40'ını oluşturan 7 ülkeyle başlattığı, Türkiye'nin İmaj Kampanyası'nı bizler de destekliyoruz. Kader birliği yaptığımız yabancı dostlarımızın vereceği mesajlar, ülkemizin güven algısına ilişkin tehditleri de bertaraf edecektir. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden ekonomik hedeflere odaklanmamız, Türkiye'mizin yeniden atılıma geçmesini sağlayacaktır."