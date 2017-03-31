Algı tutmuyor, Türkiye’ye güven arttı

Yaklaşan referandum öncesinde, Türkiye'ye yönelik artan olumsuz algı operasyonlarına yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar prim tanımadı. İç piyasada ekonomik güven endeksi martta yüzde 5 artarak 96.1 ile Eylül 2016'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıkarken, yabancı yatırımcılar da Türk tahvillerine adeta akın etti.



HAZİNE'YE REKOR TALEP

Hazine'nin 6 Nisan 2023 vadeli 1.25 milyar dolarlık sukuk ihracına 3.7 milyar doların üzerinde talep geldi. Getiri oranı ise beklentilerin altına inerek yüzde 4.98 oldu. Hazine'nin, uluslararası piyasalarda itfası gelmemiş 4.75 milyar dolar büyüklüğünde dört tane dolar cinsi sukuk ihracı bulunuyor, dünkü ihraç ise beşinci olacak.



TAHVİLDE 6 AYIN EN YÜKSEĞİ

Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, yabancıların iç piyasada tahvil-bono alımları da 398 milyon dolarla 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 26 milyar 442 milyon dolara yükseldi.



