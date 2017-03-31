Ekonomide son dakika haberi! Yüzde 2,9 büyüdük

Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 3,5 oldu.

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme rakamı ile Şubat 2017 dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Kişi başına düşen milli gelir ise 10 bin 807 dolar oldu.

Kişi başına GSYH 2016'da cari fiyatlarla 10 bin 807 dolar olarak hesaplandı. 2015'te söz konusu rakam 9 bin 261 dolar olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılına ilişkin rakamlar şöyle:

* Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon lira olarak gerçekleşti.

* GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2016'da tarım sektörünün toplam katma değeri, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,1, hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 azaldı.

* Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,5, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7,2 arttı.

* Kişi başına GSYH değeri, 2016'da cari fiyatlarla 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2015'te 25 bin 130 lira (9 bin 261 dolar) olarak belirlenmişti.

* AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin 2016 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,3 olmuştu.

BÜYÜME VERİSİNİN ARDINDAN DOLAR 3,64 SINIRINDA

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerinin, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında beklentilerin üzerinde büyüdüğünü göstermesine karşın dolar hafif gerileyerek 3.63 lirayı test etti.

Yeni güne 3.64 - 3.65 lira aralığında başlayan dolar, GSYH verisinin açıklanmasından sonra 3.6390 - 3.6410 lira düzeyinde hareket etmeye başladı.